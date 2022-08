L’éditeur Secret Mode et le développeur The Chinese Room ont confirmé la date de sortie pour Little Orpheus, leur jeu d’aventure à défilement latéral. Le titre sortira bien sur Nintendo Switch le 13 septembre 2022, comme vous pouvez le voir dans le trailer d’annonce juste en dessous. Little Orpheus était initialement prévu pour le 1er mars sur la console hybride de Nitendo. Cependant, il a été retardé à la dernière minute en raison de l’invasion russe en Ukraine, à l’époque, notre test rédigé par Dante « Lucky Luke » Durden était déjà disponible, je vous laisse le lire ici.

Rejoignez notre audacieux mais malchanceux camarade Ivan Ivanovich dans son exploration de civilisations perdues, de royaumes sous-marins, de jungles préhistoriques et des terres au-delà de l’imagination. Retenez votre souffle alors qu’il affronte la tribu sauvage des Menkv, et échappez aux griffes des horribles monstres ! Acclamez son triomphe inattendu face à des périls extraordinaires dans les mondes souterrains !

Avec ses graphismes époustouflants, un jeu d’acteur brillant et une musique de classe mondiale, Little Orpheus est un jeu épique que vous n’oublierez jamais. Camarades, au centre !

Caractéristiques

• Un monde époustouflant et coloré, remasterisé avec des textures haute résolution, de nouveaux mouvements et animations, des graphismes et effets de lumière améliorés, et bien plus.

• Une histoire captivante, pleine d’humour et d’aventure, par le studio récompensé The Chinese Room, créateurs de Dear Esther et Everybody’s Gone to the Rapture.

• Des performances vocales récompensées et une bande-son de renom créée par les compositeurs Jessica Curry et Jim Fowler, récompensés aux BAFTA.

• Inclut le 9e épisode bonus « A Rush of Onion to the Head », ainsi que le mode Enregistrements perdus.