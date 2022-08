Them’s Fightin’ Herds, le jeu de Baston dont le design a été assuré par Lauren Faust (My Little Pony : L’amitié c’est magique (Mon Petit Poney)) a enfin une date de sortie. Vous pourrez donc vous filer des coups de sabots dès le 18 octobre 2022 ! Pour l’occasion, le jeu sera disponible en téléchargement sur l’eShop et même en version boîte ! Cette dernière sous-titrée « Deluxe Edition » inclura l’intégralité du premier Season Pass, ajoutant quatre nouveaux personnages, ainsi que des niveaux et des tenues supplémentaires. (Pour la version eShop, il sera possible de l’acquérir séparément).

Mais on vous laisse découvrir tout ça dans la nouvelle bande-annonce !

Pour le combat :

4 boutons pour les combats, coup faible, coup moyen, coup fort, attaque magique

Système de Magie : Mettez en valeur les capacités spéciales de votre personnage grâce à un bouton dédié.

Méga Super Attaque : Dépensez une barre de magie supplémentaire pendant que vous réalisez votre super pour lancer une attaque encore plus puissante.

Juggle Decay (que l’on pourrait traduire par Jonglage de pourriture ) Un système qui permet d’augmenter la gravité d’un personnage à mesure qu’il déroule un combo.

Un système de musique dynamique : La bande-son s’adapte à l’intensité de l’affrontement pour donner encore plus de vie au combat.

Rollback Netcode : Affrontez des adversaires à l’autre bout du monde, sans ralentissements !

les modes de jeu :

Affrontement Versus en local et Match en ligne avec classement.

Mode tutoriel et entrainement : Apprenez les ficelles du jeu avec des tutoriels ou entrainez-vous seul.

Partage de combo : Entrainez-vous à enchainer les meilleurs combos et défiez vos amis à faire de même !

Système de Replay : Enregistrez vos combats et re-visionnez les au pixel près.

Pixel Lobby / Salon Pixel : Rejoignez notre salon virtuel et interagissez avec les autres joueurs dans un environnement en vue de dessus, dans lequel vous pourrez également modifier l’apparence de votre avatar.

Salt Mines (Mines de sel) : Caché dans les salons virtuels, vous pourrez affrontez des vagues de prédateurs NPC avec d’autres joueurs, dans des niveaux combinant jeu de baston et dungeon crawl.

Mode Histoire : Vive une aventure découpée en chapitre, mêlant exploration, combat, mini-jeux et affrontement contre des boss ! Chaque chapitre suivra l’un des personnages dans sa quête pour retrouver une clé légendaire afin de sauver le monde en empêchant le retour des vicieux prédateurs bannis, venus du passé.