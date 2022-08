Amstelveen, Pays-Bas, Saint-Ouen, France – 18 août 2022 : Mindscape, en partenariat avec l’éditeur Just For Games et le développeur FRAG Games, a annoncé aujourd’hui que Life in Willowdale : Farm Adventures a passé la certification finale et sortira sur Nintendo Switch et PC dès le 27 septembre et sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 18 octobre. Life In Willowdale : Farm Adventures est désormais disponible en précommande sur le Nintendo eShop ou physiquement dans les magasins proches de chez vous.

» Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes passés en version gold, et que nous sommes maintenant en pleine effervescence jusqu’au lancement ! », a déclaré Marcel van der Steen, directeur commercial chez Mindscape. « Life in Willowdale est un excellent jeu familial pour les saisons d’automne et d’hiver à venir, avec de nombreuses aventures en plein air lorsque vous êtes enfermé à l’intérieur. Nous sommes impatients d’accueillir tout le monde à Willowdale ! »

Autrefois une ville de campagne paisible, Willowdale est désormais en plein chaos. La fille du maire n’aime pas la campagne et veut transformer et moderniser la ville… au détriment du bien-être de ses habitants ! Maintenant, les animaux sont négligés et les villageois ne se sentent plus vraiment chez eux. Le maire et les habitants ont besoin de votre aide pour redonner à Willowdale sa gloire d’antan. Créez une ferme animée, construisez des bâtiments et faites-vous des amis parmi tous les villageois du village de Willowdale et partez à l’aventure pour sauver et ramener les animaux qui sont partis.

Wishlistez le jeu dès maintenant sur Steam et précommandez le jeu dès maintenant sur le Nintendo eShop !