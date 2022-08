Voici donc après quelques semaines d’utilisation, notre retour sur une pochette PowerA Kirby pour Nintendo Switch que nous avons eu la chance de tester ainsi qu’une manette filaire.

On commence avec la Protection Case for Nintendo Switch – OLED Model, Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite – Kirby qui est un dérivé de la pochette qu’on a déjà eu en main il y a quelque temps, la PowerA Animal Crossing: Nook Inc. Protection Case for Nintendo Switch or Nintendo Switch Lite.

À l’intérieur, vous trouverez une doublure en feutre, un rabat de protection d’écran avec un espace de rangement pour huit cartouches de jeu, ainsi qu’un filet de rangement à fermeture éclair. Comme vous le constaterez sur les photos, un petit socle est fourni afin d’assurer la meilleure protection possible pour la Nintendo Switch Lite. À l’instar des autres pochettes du marché, la coque, solidement renforcée à l’extérieur, se montre de plus particulièrement pratique grâce à sa petite poignée. La pochette idéale, donc, pour une petite virée avec tout le matos nécessaire !

Bien que la Nintendo Switch soit généralement jouée en mode portable, vous pouvez utiliser le dock pour jouer aux jeux Nintendo Switch sur votre téléviseur.

Nintendo propose une manette Switch Pro sous licence officielle au prix de 69,99€, ce qui peut représenter un investissement coûteux si vous ne jouez pas si souvent. Mais il existe de nombreuses manettes tierces, comme la manette Enhanced Wired Controller for Nintendo Switch – Kirby, qui est franchement trop mignonne.

Et ce n’est pas parce qu’elle est abordable que la manette PowerA Kirby n’a pas d’autres fonctions utiles.

La manette PowerA Kirby est incroyablement légère : la manette Pro de la Switch, par exemple, pèse 1,5 kg, soit presque le double du poids de la manette Kirby de PowerA.ce qui peut devenir un véritable problème que vous trouverez ici est le poids si vous êtes habitué à une manette plus lourde.

Au niveau de la qualité de cette manette, le ressenti en main n’est pas au rendez-vous. En effet, la manette de Power A est entièrement en plastique ce qui n’est pas très agréable pour la prise en mains. De plus, les boutons font du bruit et ne sont pas très agréables au toucher. Mais ce qui fait que cette manette vaut la peine d’investir, la faisant passer d’une manette Switch bon marché à quelque chose de potentiellement utile, ce sont les boutons de jeu avancés. Ceux-ci peuvent être mappés à la volée et peuvent être facilement atteints sans appuyer accidentellement sur eux si vous ne voulez pas les utiliser.

Pour programmer les boutons de jeu avancés, il suffit d’appuyer et de maintenir enfoncer le bouton de programmation situé entre les boutons mappables à l’arrière de la manette. Une fois que le voyant lumineux clignote, appuyez sur l’un de ces boutons pour les réaffecter : A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad. Vous pouvez choisir le bouton de jeu avancé (AGR ou AGL) à assigner.

Attention, la manette PowerA Kirby est filaire et non sans fil. Oui, vous devez toujours connecter le câble USB au dock de la Switch, mais vous n’avez pas besoin de vous asseoir à quelques mètres de lui pour profiter de l’utilisation de cette manette Switch. Elle est livrée avec un câble très généreux de 3 m, ce qui vous permet de gagner une certaine distance nécessaire par rapport à votre téléviseur. Ce n’est peut-être pas l’idéal d’être avec un câble pendouillant à l’ancienne, mais cela rend les manettes plus abordables, et vous ne ressentirez aucune latence.

On ne peut nier à quel point la manette PowerA Kirby est mignonne. Même si vous n’êtes pas un fan de Kirby, il est difficile de ne pas adorer son petit visage. À 42 €, on a un bon rapport qualité-prix.