Nouveau test matériel sur Nintendo Town, les écouteurs sans fil de Turtle Beach : les Scout Air. Depuis la mise à jour de la Switch et son ouverture au Bluetooth, les joueurs habitués au casque filaire passent petit à petit vers des écouteurs Bluetooth rendant l’expérience de jeu plus immersive et moins galère qu’avec un casque filaire. De plus, les écouteurs Bluetooth sont les accessoires de prédilection des consoles portables afin de pouvoir jouer partout en écoutant le son du jeu sans déranger les personnes se trouvant à proximité. Bref, revenons-en à notre test !

Les Scout Air en détails !

Il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires qui s’avèrent plutôt confortables avec des embouts interchangeables pour s’adapter au mieux à votre oreille. Ils sont légers et ont un design similaire à la plupart des écouteurs intra-auriculaires, je veux bien entendu parler de la petite tige qui imite l’emplacement d’un câble et qui mesure 1 ou 2 cm. Ces petites tiges sont pratiques pour manipuler les écouteurs et ne dépasse pas tant que sa une fois les écouteurs dans vos oreilles.

Ils ont une autonomie d’une vingtaine d’heures et sont certifiés IPX4, ce qui les rend résistants à la sueur et à l’eau. Ils peuvent donc également convenir au plus sportif d’entre nous qui pourront les utiliser lors de leurs joggings.

Le boîtier de rangement sert également de boîtier de chargement et possède une autonomie de 15 heures supplémentaires. Il suffit de 15 minutes pour recharger de 5heures l’autonomie de vos écouteurs !

La connexion des Scout Air à vos appareils Bluetooth

La connexion à votre téléphone ou à votre PC se fait quasiment instantanément. Le son est clair et écouter de la musique est un plaisir.

En revanche, quelle prise de tête pour les connecter à votre console Nintendo Switch… Aucune indication sur la boite ou sur la micronotice livrée avec ne vous indique qu’il faut faire une mise à jour du micrologiciel des écouteurs pour réussir une connexion à votre console ! C’est certes un détail, mais l’indiquer tient en une phrase et évitera aux joueurs une bonne dose de frustration ou d’énervement ! Enfin si tenté qu’un utilisateur de console prenne le temps de connecter les écouteurs sur un PC et de faire la mise à jour. Bref, passons !

Niveau qualité qu’est-ce que nous avons pensé de ces petits écouteurs ?

Vendu à un prix d’environ 100 euros, il offre un son tout à fait correct par rapport au prix que ce soit pour écouter de la musique, suivre un film ou une série ou jouer à l’un de vos jeux favoris. On sent la différence avec des écouteurs bas de gamme vendus une vingtaine d’euros sur internet.

Un mode dédié au gaming propose une latence faible de 60ms que nous n’avons pas vérifié, n’étant pas expert dans le domaine de l’audio et l’ayant principalement testé sur des jeux chills qui ne nécessitent pas forcément une grande réactivité au niveau de l’audio.

Nous ne l’avons pas testé non plus pour passer des appels, mais, les Scout Air permettent de le faire ou de piloter des applications par synthèse vocale ou assistant intelligent : Siri, Google Assistant, Alexa…

Des commandes tactiles sont également disponibles et personnalisables via une application « Audio Hub » disponible sur Android et iOS.

Conclusion

Les Scout Air de Turtle Beach nous proposent des écouteurs multitâches qui se connecteront facilement à tous vos objets Bluetooth et à votre Nintendo Switch moyennant une petite mise à jour. Ils ont un son très correct pour un prix de vente d’environ 100 euros et sont IPX4 ce qui garantit une résistance à la transpiration pour vos séances de sport ou de gaming intense. Le mode gaming avec une faible latence est également un plus. Niveau confort, on ne les sent quasiment pas une fois à nos oreilles. Ils ne nous isolent pas complètement des bruits extérieurs, ce qui peut être un plus lorsque l’on souhaite rester attentif à notre environnement, mais un point faible pour les séances de jeu en immersion totale.