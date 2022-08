Toujours attendu pour le 20 octobre 2022, les précommandes sont ouvertes pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. L’occasion de confirmer que comme le pour le premier volet, il sera possible de se procurer une version « Gold » qui inclura un Season Pass !

Ainsi l’édition GOLD devrait inclure et est au prix annoncé de 89,99 euros :

Le jeu de base.

Le Season Pass qui contient les packs DLC à venir, notamment du contenu scénaristique supplémentaire avec de nouveaux personnages, quêtes et batailles.

Le Pack Prestige Galactique pour vous aider à sauver la galaxie avec style !

L’édition standard sera quand à elle disponible pour 59,99 euros. On notera cependant que quelque soit l’édition choisie (standard ou gold), les joueurs qui précommandent le jeu obtiendront le « Pack Mégabug » qui proposera des nouveaux skins pour les armes.

Le Megabug est de retour, mais cette fois sous forme de skin d’arme ! Précommandez le jeu pour montrer pleinement votre côté obscur et changer l’apparence de vos armes dans le jeu. Vous trouverez dans ce pack cosmétique des options pour tous les membres de votre groupe. Maintenant, foncez et sauvez la galaxie !

Peu d’informations sur le contenu supplémentaire, mais visiblement il est question de nouveaux personnages… sachant que le précédent volet incluait Donkey Kong, pensez-vous que ce sera encore lui qui fera son retour ? Ou alors un autre personnage ? Comptez-vous précommander l’une ou l’autre version ?

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu en physique sur la boutique en ligne d’UbiSoft, ou en ligne sur l’eShop de Nintendo !