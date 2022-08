Développé par le studio Wired Productions, Lumote : The Mastermote Chronicles est sorti sur Nintendo Switch le 21 mai dernier, nous plongeant dans un univers fluorescent tout en hauteur.

Plongeons dans le Grand Abysse

Nous incarnons Lumote une petite « mote » pas comme les autres ! Comprenez par mote une sorte de petite pieuvre toute mignonne qui sautille partout.

Lorsqu’une altération remplace la jolie lumière bleue du Grand Abysse, Lumote, notre petite mote curieuse part à l’aventure pour ramener la lumière bleue au cœur de son monde !

Des puzzles lumineux dans les noirceurs des abysses

Afin de transformer la lumière rouge en lumière bleue, nous allons devoir résoudre plein de petits casse-têtes dont la difficulté augmentera progressivement. Le jeu est très intuitif et il nous suffira d’expérimenter diverses actions pour comprendre et résoudre les différentes énigmes qui composent chaque palier.

Chaque palier est composé de plusieurs niveaux dont le dernier sera un peu plus spécial. En effet, ce dernier niveau se démarque, car il demandera à Lumote de déplacer une Mastermote, une mote géante.

Construit comme une tour en colimaçon, chaque palier terminé nous permettra de descendre un peu plus profondément dans les abysses et d’en admirer la profondeur tel un édifice luminescent au milieu des ténèbres. Votre évolution sera rythmée par une musique électro relativement douce, collant parfaitement avec les décors, les lumières fluorescentes et le genre du jeu.

Une fin de niveau qui vaut une photo

Chaque palier terminé nous invitera à saisir l’instant en réalisant quelques screens tant le jeu de lumière est magnifique.

En effet, outre les énigmes qui sont sympathiques, le jeu vous invite réellement à apprécier ses décors. Un mode photo est d’ailleurs disponible à chaque instant vous permettant de saisir toute la beauté du level design de cette tour qui n’en finit pas de s’enfoncer dans les Abysses.

Les énigmes quant à elles sont intéressantes et leurs difficultés évoluent au fur et à mesure des paliers. On découvre de nouvelles mécaniques et plus tard, des combinaisons de mécaniques déjà vues auparavant font leur apparition pour nous donner un peu plus de difficulté.

Le jeu mise en grande partie sur ses graphismes luminescents et sur la mignonnitude de Lumote pour le rendre attrayant. Nous devons avouer que cela marche dans un premier temps, mais que les sessions finissent par être longues.

Afin de l’apprécier à sa juste valeur, nous vous conseillons de jouer palier par palier et de faire une pause entre chaque pour conserver toute la magie des graphismes et de l’ambiance du jeu.

Conclusion 7 /10 L'univers et la mignonnitude de Lumote suffisent à donner envie de s'essayer à ce monde luminescent fait de puzzles. Le jeu, outre son univers coloré que l'on prend plaisir à admirer, propose un gameplay simple et efficace. Nous prenons rapidement plaisir à résoudre les énigmes de ce puzzle-game dont la difficulté progressive et l'apparition de nouvelles mécaniques sont un atout non négligeable pour rendre le genre intéressant. Le jeu est captivant et la musique électro douce anime parfaitement cet univers luminescent. Disponible pour une vingtaine d'euros, nous vous le conseillons vivement. LES PLUS Des graphismes luminescents magnifiques

Des énigmes à la difficulté progressive

Une bande-son électro douce adaptée

Un personnage principal tout choupi

L'enchaînement des paliers offrant un level design global sublime 

LES MOINS On peut se lasser assez vite

