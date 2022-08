Irvine, Californie. Le 25 août 2022 – Sans prévenir, SEGA of America lance aujourd’hui le DLC Bundle 3 pour Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix sur Nintendo Switch !

Ce nouveau contenu additionnel est disponible au prix de 34,99 € sur le Nintendo eShop : il contient pas moins de 72 chansons inédites pour se déhancher ardemment dont les hits planétaires Butterfly on Your Right Shoulder -39’s Giving Day Edition-, Dreaming Leaf, Far Away, Innocence, Iroha Uta et bien d’autres ! Le DLC Bundle 3 requiert environ 20 Go d’espace disque supplémentaire sur Nintendo Switch.

À Propos de Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

La pop star virtuelle la plus célèbre du monde revient sous le feu des projecteurs avec un jeu de rythme survolté. Boosté par une tracklist XXL et une garde robe particulièrement fournie, cette tournée exceptionnelle mettant en scène Miku et ses amis n’attend que vous pour démarrer !