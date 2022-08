Un troisième opus de la série Voice of Cards a été repéré dans les coulisses du PS Store.

Partagé sur Twitter par @PlayStationSize et apparemment intitulé Voice of Cards : The Beasts of Burden, ce qui en ferait le deuxième jeu de la série en 2022 (s’il sort cette année), et le troisième jeu d’une franchise qui n’a même pas encore un an ! Bien sûr, seul le fichier PlayStation a été repéré, mais puisque les deux sorties précédentes sont disponibles sur Nintendo Switch, la console hybride sera de la partie. La série a été créée par Yoko Taro – de la renommée de NieR et Draknegard – et a débuté l’année dernière après l’annonce de The Isle Dragon Roars lors d’un Nintendo Direct en septembre pour une sortie en octobre.