Les précommandes sont disponibles pour les éditions Founder’s Pack de Disney Dreamlight Valley. En précommandant l’une des éditions Standard, Deluxe ou Ultimate du Founder’s Pack, les joueurs seront parmi les premiers à avoir accès au monde de rêve de Dreamlight Valley, à des objets cosmétiques exclusifs en jeu pour une durée limitée et à de la monnaie en jeu. Les précommandes pour les packs Disney Dreamlight Valley Founder’s commencent à 30 $.

Au lancement de l’accès anticipé, les joueurs qui achèteront une édition du pack du fondateur seront assurés d’entrer dans le jeu et seront les premiers à y accéder avec leurs objets cosmétiques exclusifs du fondateur et leur monnaie du jeu. La monnaie et les objets cosmétiques reçus dans le cadre du Founder’s Pack seront conservés lorsque le jeu deviendra gratuit en 2023.

Éditions des fondateurs de Disney Dreamlight Valley :

Édition fondatrice « standard » – 29,99 USD

Montrez votre amour de Disney avec des tenues exclusives qui célèbrent les parcs Disney classiques et leurs personnages bien-aimés. Ce paquet contient :

Accès tôt à la vallée de Disney Dreamlight

8 000 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Bandeau à oreilles standard exclusif et maillot Spirit (2 articles à porter)

Ensemble de meubles standard exclusif (7 éléments de décoration)

Revêtements muraux et de sol standard exclusifs (2 objets de décoration)

Motifs de design standard exclusifs (3 motifs à utiliser dans l’outil Touche de magie)

Édition « Deluxe » du fondateur – 49,99 USD

Visez l’infini et au-delà avec des objets cosmiques inspirés de Pixar. Ce pack contient :

Accès anticipé à Disney Dreamlight Valley

Tous les articles cosmétiques exclusifs du pack fondateur standard.

9 objets décoratifs, 3 motifs et 2 objets à porter.

14 500 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Compagnon animal exclusif Tortue céleste de luxe

Ensemble de vêtements de luxe exclusif (5 articles à porter)

Bandeau à oreilles et maillot d’esprit Deluxe exclusifs (2 articles à porter)

Ensemble de meubles de luxe exclusif (8 articles de décoration)

Revêtements muraux et de sol de luxe exclusifs (2 articles de décoration)

Motifs de décoration de luxe exclusifs (3 motifs à utiliser dans l’outil Touche de magie)

Édition du fondateur « Ultimate » – 69,99 USD

Ajoutez une touche de majesté à votre expérience dans la Vallée de Disney Dreamlight avec des tenues et des articles dignes de la royauté. Ce pack contient :

Accès anticipé à Disney Dreamlight Valley

Tous les articles cosmétiques exclusifs des Packs Fondateurs Standard et Deluxe.

Dans le Pack Fondateur Standard : 9 articles décoratifs, 3 motifs et 2 articles à porter.

Pack fondateur Deluxe : 1 compagnon animal, 10 objets décoratifs, 3 motifs et 7 objets à porter.

20 000 pierres de lune* (monnaie du jeu)

Compagnon animal exclusif Renard Royal Ultime

Ensemble de vêtements ultimes exclusif (2 articles à porter)

Bandeau à oreilles et maillot à esprits exclusifs (2 articles à porter)

Ensemble exclusif de meubles Ultimate (13 articles de décoration)

Revêtements de sol et de mur exclusifs (2 éléments de décoration et 2 variantes de couleur)

Motifs de design exclusifs Ultimate (3 motifs à utiliser dans l’outil Touch of Magic)

À leur arrivée dans le monde merveilleux de Dreamlight Valley, les joueurs se lanceront dans une quête enchantée afin de restaurer un village autrefois idyllique, mais maintenant désolé et envahi d’Épines nocturnes après un mystérieux événement appelé l’Oubli. Découvrez les secrets mystérieux qui vous ont conduit jusqu’à ce nouveau monde et explorez divers royaumes inspirés des mondes classiques de Disney et Pixar, tout en aidant les habitants emblématiques de la ville à retrouver leurs souvenirs perdus. Dans cette expérience, les joueurs rencontreront, entre autres, des personnages populaires de Mickey et ses amis, du Roi Lion, de La Petite Sirène et de Vaiana de Disney et de Toy Story de Disney et Pixar, et noueront des liens d’amitié avec eux. Plongez dans une multitude d’histoires uniques et individualisées, et participez à des activités avec certains des personnages les plus mémorables du village, comme préparer des plats délicieux sur le thème de Disney avec Rémy de Ratatouille de Disney et Pixar dans votre propre restaurant, pêcher avec Dingo ou faire pousser des légumes dans le potager de Wall•E.

Les joueurs pourront concevoir les villages Disney et Pixar de leurs rêves dans plusieurs biomes uniques, des montagnes enneigées des Hauteurs glacées à la Prairie tranquille et au-delà avec de très nombreuses options de personnalisation pour leurs avatars, leurs maisons et leurs villages. Le jeu inclura une liste toujours grandissante de robes de bal inspirées des princesses de Disney, de tenues urbaines aux couleurs de Mickey, de designs de cuisines anciennes inspirés de La Reine des neiges et bien plus.