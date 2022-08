Capcom a annoncé l’arrivée de l’Espinas de Feu dans Monster Hunter Rise : Sunbreak. La créature fera son apparition dans le cadre de la deuxième mise à jour gratuite.

Monster Hunter Rise et l’extension Sunbreak sont disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch, l’Espinas de Feu arrivera fin septembre via le la mise à jour gratuite numéro 2. Ce même patch comprendra plusieurs espèces rares et des variantes de monstres. Une autre mise à jour pour Monster Hunter Rise: Sunbreak suivra cet hiver, avec des monstres d’espèces spéciales et des monstres puissants. Il y aura encore plus de mises à jour en 2023, mais Capcom n’a pas donné de détails pour le moment.