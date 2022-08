25 août 2022 – Splatoon 3 débarque sur consoles Nintendo Switch le 9 septembre, mais joueuses et joueurs peuvent dès à présent y plonger tête baissée en téléchargeant la démo gratuite via le Nintendo eShop.

Les nouveaux affrontements des festivals* de Splatoon 3 seront présentés pour la première fois dans Splatoon 3: Splatfest World Premiere dès le 27 août. Quiconque désire aujourd’hui éclabousser à tout bout de champ peut tout simplement télécharger la démo gratuite sur le Nintendo eShop et découvrir le tutoriel. Ensuite, libre à toutes et tous de se balader dans Cité-Clabousse et de se préparer au festival du samedi. En téléchargeant la démo Splatfest World Premiere, joueuses et joueurs recevront aussi un code par email afin d’essayer pendant 7 jours le Nintendo Switch Online**.

Les équipes du festival sont choisies en répondant à la question « Pierre, feuille, ciseaux… Qui l’emporte ? ». Les trois équipes ensuite s’affrontent lors de Guerres de territoire et chaque victoire attribue des points à l’équipe gagnante. La Guerre de territoire est un mode de combat explosif à quatre contre quatre, dont le but est d’encrer le plus de terrain possible en moins de trois minutes.

L’événement principal débute le 27 août. Entre 10h et 16h, joueuses et joueurs peuvent imposer leur couleur et prendre possession du terrain, une équipe adverse à la fois. Ensuite, lors de la période allant de 16h à 22h, les nouvelles Guerres tricolores du festival font s’affronter l’équipe en tête aux deux joueuses/joueurs des deux équipes restantes. Ce format 4-contre-2-contre-2 donne lieu à un nouveau chaos coloré au sein même des festivals. Et au terme de tout ceci, les résultats seront calculés et révélés dès le dimanche 28 août à 16h.

Pour de plus amples informations sur Splatoon 3: Splatfest World Premiere, veuillez consulter : Splatoon 3: Splatfest World Premiere.

La démo gratuite de Splatoon 3: Splatfest World Premiere est à télécharger maintenant sur le Nintendo eShop. Joueuses et joueurs peuvent consulter le tutoriel, la customisation des personnages, et enregistrer leur vote d’équipe pour « Pierre, feuille, ciseaux » avant le début du premier festival Splatoon 3 du samedi 27 août, à 10h. Durant la première moitié du festival, deux équipes s’affrontent lors de Guerres de territoire normales. Et dès 16h, l’équipe gagnante affrontera deux joueuses/joueurs des deux autres équipes lors des nouvelles Guerres tricolores.

* Connexion Internet requise pour les parties en ligne. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. Plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

** Le téléchargement du logiciel permet de recevoir un code pour essayer gratuitement le Nintendo Switch Online pendant 7 jours. Afin que tout le monde puisse participer au Splatfest World Premiere, ce code peut être utilisé même si vous avez déjà profité d’une période d’accès gratuit. Les codes de période d’essai seront distribués par e-mail à partir du 25 août et pourront être enregistrés jusqu’au 29 août 2022. Pour les client(e)s utilisant un compte enfant pour télécharger le logiciel, l’e-mail contenant le code sera envoyé à l’adresse du compte Nintendo de leur parent/tuteur