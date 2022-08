Lyon, Paris, France – 29 août 2022 – Breakfirst Games et Just For Games sont heureux d’annoncer que la démo du tout nouveau party game Ultra Mega Xtra Party Challenge est disponible sur Nintendo Switch dès maintenant.

Vous pouvez dès maintenant la télécharger sur le Nintendo eShop ! Découvrez sans plus attendre le mode versus en local au travers de 20 premiers mini-jeux ! Le jeu final proposera quant à lui un mode solo, coop et versus ainsi qu’une fonctionnalité en ligne pour les modes multi-joueurs !

Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible sur Nintendo Switch le 07 Octobre !

À propos de Ultra Mega Xtra Party Challenge:

Ultra Mega Xtra Party Challenge est un party game frénétique jusqu’à 4 joueurs (mode 1 joueur également inclus pour les agoraphobes)

Plus de 99 mini-jeux à jouer entre amis. Oui, beaucoup plus… ’fin bon… 1 de plus… Au total 100 mini-jeux hilarants, inspirés des « mèmes » de la culture web et de la pop-culture. Aurez-vous toutes les refs ?

Lavez, rasez, décrochez, tondez, coupez, déroulez, esquivez, soufflez… Toutes vos compétences seront mises à rude épreuve.

Jouez avec ou contre vos amis. En ligne ou hors ligne. Ensemble ou en versus, peu importe ce que vous choisissez, tout le monde joue en même temps en permanence, il n’y a pas de temps mort ! Vous n’avez pas d’amis ? Pas d’inquiétude. On a ce qu’il vous faut… Notre Ultra Mega Xtra Mode Histoire ! Vous êtes le joueur le plus pitoyable sur Terre… Un personnage mystérieux surgit de nulle part et vient vous entraîner pour devenir le joueur le plus « fort » de l’Univers ! Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible sur Nintendo Switch le 07 Octobre !