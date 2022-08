Après l’annonce, il y a quelques mois, de la fermeture du jeu dans le courant de l’année, Dragalia Lost a lentement ralenti ses mises à jours.

Une date de fin de service pour le titre a maintenant été confirmée: Dragalia Lost devant fermer boutique le 11 novembre 2022. Le mois dernier, le jeu a reçu le dernier chapitre de son histoire, qui mettait fin à la narration principale du jeu. Aucun nouveau contenu n’est prévu pour le titre jusqu’à sa fin de service. Une fois que le titre aura officiellement mis fin au service, vous ne pourrez plus accéder au jeu et serez accueilli par une notification de fin de service lorsque vous tenterez de le lancer.

L’une des monnaies premium du jeu, le diamantium, n’est plus disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, tandis que les Essentiels et Packs d’Amélioration, qui peuvent être achetés avec ledit diamantium, seront retirés du jeu le 10 octobre. Cependant, vous pourrez toujours dépenser vos diamantium existants pour invoquer, construire l’Halidom, récupérer de l’endurance, récupérer des getherwings, et utiliser des continues jusqu’à la fin du service du titre.

Dragalia Lost a été lancé à l’origine en 2018 et était la première (et jusqu’à présent la seule) IP exclusivement mobile de Nintendo. Le jeu n’est jamais sorti en France, n’a pas été traduit non plus et n’est accessible sur notre continent qu’en Angleterre, ce qui n’a pas aidé à la popularité du jeu chez nous…