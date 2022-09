PARIS, le 2 septembre 2022 – JOJO’S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R, est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. JOJO’S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R est l’adaptation en jeu vidéo de la célèbre série animée. Le jeu reste fidèle au style artistique captivant du créateur Hirohiko Araki avec des personnages aux expressions fidèlement recréées, des cut-scenes de compétences spéciales – les Stands, et des combats intenses avec de nombreux détails. Les acteurs de la VO originale japonaise complètent l’immersion avec leurs phrases cultes et les dialogues inoubliables de la série. JOJO’S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R propose une liste de 50 personnages issus de tous les épisodes de la série animée JoJo. Il introduit également une version complètement modernisée du système de combat du jeu original, en augmentant le rythme avec des arrêts de frappe, des sauts rapides, de nouveaux combos complexes et un tout nouveau système de combat, « Assist« . Dans le jeu, les joueurs peuvent vivre les combats les plus populaires de chaque histoire et voir des héros de différents univers interagir pour la première fois, en jouant Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh – la fille de Jotaro la toute première femme protagoniste de la série, et bien d’autres encore.

Dès la sortie, JOJO’S BIZARRE ADVENTURE : ALL-STAR BATTLE R proposer six modes de jeu passionnants :

Le Mode All-Star Battle permet de réaliser des combats avec différentes configurations tirées de l’univers de Jojo’s Bizarre Adventure ainsi que des combats « What-If » entre différents personnages et gagner diverses récompenses.

permet de réaliser des combats avec différentes configurations tirées de l’univers de Jojo’s Bizarre Adventure ainsi que des combats « What-If » entre différents personnages et gagner diverses récompenses. Le Mode Arcade comprend le Challenge Battle où les joueurs font face à 8 combats consécutifs ainsi que le Endless Challenge qui testera les limites des joueurs les plus forts avec un nombre infini d’ennemis s’enchainant à la suite.

comprend le Challenge Battle où les joueurs font face à 8 combats consécutifs ainsi que le Endless Challenge qui testera les limites des joueurs les plus forts avec un nombre infini d’ennemis s’enchainant à la suite. Le Mode Versus permet d’affronter des amis ou le CPU en 1v1 ou 3v3 ou contre 8 adversaires en tournoi.

permet d’affronter des amis ou le CPU en 1v1 ou 3v3 ou contre 8 adversaires en tournoi. Le Mode en Ligne permet d’affronter des amis ou des adversaires du monde entier dans des matchs en ligne.

permet d’affronter des amis ou des adversaires du monde entier dans des matchs en ligne. Le Mode d’Entraînement permet d’affiner la stratégie et le répertoire de mouvements des joueurs

permet d’affiner la stratégie et le répertoire de mouvements des joueurs Le Mode Personnalisation permet aux joueurs d’utiliser les médailles de personnalisation gagnées dans le jeu pour modifier les poses de victoire et les Taunts des personnages.

Les joueurs souhaitant s’essayer au jeu peuvent télécharger dès maintenant la démo, disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch et PC. Dans cette démo hors ligne, les joueurs pourront découvrir le Mode Entraînement et le Mode Versus (combat 1v1) avec Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, DIO et Yoshikage Kira.