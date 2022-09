Préparez les pizzas et les katanas ! Nintendo Everything a eu l’occasion de s’entretenir Charles Murakami (Producteur chez Konami). Suite à la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Ils ont évoqué avec lui la possibilité de voir sortir une compilation des jeux TMNT, inspirés par la série TV des années 2000 (moins populaire que celle de 1987, mais non dépourvue de certaines qualités !)

Celui-ci a déclaré la chose suivante (traduite par nos soins):

Ne jamais dire jamais ! J’ai attendu des années pour une collection de jeux TMNT et voir d’autres fans partager mon désir de voir ce projet se réaliser est l’un des plus grands moments de ma carrière. Parfois, il faut attendre que les planètes s’alignent pour qu’un projet aboutisse, alors j’appelle les fans à filer un petit coup de pouce aux planètes pour qu’elles s’alignent encore une fois.

S’il devait y avoir une compilation des jeux TMNT tirés de la série de 2003, on pourrait retrouver Teenage Mutant Ninja Turtles (sorti sur GBA), Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus (sorti sur GameCube), Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare (également sorti sur GameCube, mais aussi sur Nintendo DS) et enfin Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee (sorti sur GameCube).

Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à hurler « Cowabungaaaa » à tous les coins de rue pour revoir ces jeux dans une jolie compilation ?