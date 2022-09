Sorti en 2021 sur tous les supports (sauf la Nintendo Switch), It Takes Two est un jeu qui a fait l’unanimité auprès de la critique. Il faut avouer que le titre se prêterait bien à un portage sur Nintendo Switch, et bien figurez-vous que Jeff Grubb (à qui l’on doit les rumeurs sur un Nintendo Direct dans 2 semaines avec l’annonce des versions HD de Wind Waker et Twillight Princess sur Nintendo Switch), a également annoncé de façon très sûre lors du Nintendo Shack podcast, que le jeu allait arriver sur Nintendo Switch et que cela serait annoncé lors de ce même direct ! Toujours selon ses mots, ce direct devrait être assez énorme…!

On demande à voir, même s’il faut avouer que ces rumeurs reviennent assez régulièrement pour qu’on y prête un intérêt… Dans tous les cas, nous serons fixés le 12 ou le 13 septembre !

Histoire de vous faire une idée du jeu, on vous laisse regarder ce trailer de gameplay:

Partez pour le périple le plus déjanté de votre vie avec It Takes Two, un jeu de plateformes et d’aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Incarnez Cody et May, un couple en pleine rupture transformé en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique, ils n’ont d’autre choix que de relever les défis du Dr Hakim, un coach en amour mielleux, afin de sauver leur relation abîmée. De nombreuses épreuves drôles et insolites viendront s’interposer entre eux et leur retour dans le monde réel.

