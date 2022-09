La PAX a démarré hier à Seattle et s’achèvera lundi… 2K et Gearbox ont profité de l’occasion pour dévoiler deux nouvelles vidéos de présentation pour New Tales from the Borderlands.

La première met en avant, les principaux protagonistes du jeu, vous pouvez la découvrir juste là:

La seconde, bien plus longue, propose 18 minutes de gameplay !

Pour le moment, le jeu est toujours attendu pour le 21 Octobre 2022 sur Nintendo Switch.

Dans le cadre de la ville de Prométhée, en proie à une guerre sans fin, vous contrôlerez Anu, Octavio, et Fran pendant le pire jour de leurs vies. Aidez ces trois vauriens sympathiques alors qu’ils tentent de changer le monde – et peut-être même de le sauver !

Il est temps de lutter contre l’exploitation et la rapacité des grandes sociétés. Il est temps de devenir un professionnel du chaos.

TROIS VAURIENS PARTENT EN MISSION

Déterminez le sort d’Anu, la scientifique altruiste, et d’Octavio, son frère ambitieux au « bagout » incomparable, et de Fran, la féroce lanceuse de glaces. N’ayant rien à perdre et tout à gagner, vous devrez progresser à coups de débrouille au cours de cinq chapitres passionnants débordants de bandits armés, de créatures d’un autre monde et de tacos délicieux.

UNE AVENTURE CINÉMATIQUE EXPLOSIVE

Les Borderlands n’abritent pas que des Chasseurs de l’Arche, des psychopathes et des PDG de sociétés d’armement, mais aussi une multitude de civils démunis et intrépides qui cherchent simplement à survivre. Avec une foule de vieux de la vielle et de petits nouveaux, y compris un robot assassin aux ambitions d’humoriste, et un bandit moins-meurtrier-que-d’habitude, cette histoire inoubliable fera le bonheur des nouveaux fans comme des adeptes de la première heure.

VOUS DÉCIDEZ DU RÉSULTAT FINAL

Vos décisions déterminent le déroulé de votre histoire. Que ce soit la vision d’Anu, qui souhaite voir un monde où autre chose que des armes seront commercialisées, la gloire et la fortune dont rêve Octavio ou encore le complot de vengeance glacial qu’arbore Fran, leurs succès ou leurs échecs dépendent de vous.