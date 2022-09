Katana ZERO est un « petit » jeu indépendant sorti en 2019 qui avait fait l’unanimité au sein de l’équipe. (Vous pouvez retrouver les critiques ici et là). Fort du succès du jeu, les développeurs avaient annoncé un DLC gratuit pour leur titre… La dernière fois dont on en avait entendu parlé c’était en 2021, depuis plus de nouvelles. Mais alors qu’on pouvait croire que ce DLC gratuit, annoncé comme 6 fois plus important que prévu à l’origine et comparable à une version 1.5 du jeu, était passé à la trappe, voilà que les développeurs du jeu ont dévoilé une longue vidéo donnant un aperçu du premier niveau du DLC.

Cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais on vous laisse profiter de ces quelques images:

Katana Zero est un jeu de plateforme à l’ambiance très noire, bourré d’action et de combats mortels. Faites parler votre lame et manipulez le temps pour découvrir votre passé dans un éblouissant ballet acrobatique et brutal.

Des combats exceptionnels : terrassez vos adversaires quelle que soit la situation. Renvoyez les balles vers vos ennemis, esquivez leurs attaques et manipulez vos adversaires et votre environnement avec des pièges et des explosifs. Ne laissez aucun survivant.

Des séquences très élaborées : chaque niveau est conçu pour être terminé en employant d’innombrables méthodes. Faites preuve de créativité et tentez des approches spontanées pour éliminer vos ennemis de la manière qui vous plaît.

Une narration originale : une mystérieuse histoire prend lentement forme dans des cinématiques au fil du jeu et se dévoile peu à peu jusqu’à son dénouement inattendu.