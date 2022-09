Sorti ce jeudi sur la console hybride de Nintendo, le jeu d’action/aventure avec des éléments RPG, ANNO: Mutationem se pare d’une bande-annonce de lancement. Et sachez que si ces quelques images ne suffisent pas à vous convaincre, vous pouvez également profiter d’une démo histoire de juger du titre, Joy-Cons en mains !

Bienvenue dans le monde Cyberpunk 2D-meet-3D couvert de néons d’ANNO : Mutationem. Dans ce jeu d’action-aventure avec des éléments RPG, vous incarnez Ann : une louve solitaire entraînée au combat hautement qualifiée en mission personnelle dans la métropole géante, remplie de sinistres méga-corporations, de mystérieux groupes marginaux et de créatures plus bizarres que les mots ne peuvent l’exprimer.

· Explorez et découvrez

C’est un monde plein de surprises qui vous attend ! Tout au long de l’histoire principale, vous pouvez discuter avec un corgi Cyborg, occuper un poste de barman à temps partiel, traquer des criminels vicieux et révéler le vrai visage d’un V-streamer tendance ! En explorant divers endroits tels que la ville néon de Noctis, un cargo en mer et d’énormes structures souterraines, les joueurs sont libres de parcourir les lieux à leur guise et d’agir comme ils l’entendent.

· Une nouvelle perspective

Un gameplay unique de la 2D à la 3D, passant sans transition de l’action et de la plateforme en 2D à l’exploration en 3D pour interagir avec le monde et ses habitants. Plongeons dans le jeu pixel sous un autre angle !

· Anne la dure à cuire

Anne combine différentes actions telles que trancher, tirer, executer des combos, lancer des grenades et se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis et d’énormes boss. Des grandes épées aux doubles lames, des pistolets aux lance-roquettes et aux uppercuts, il est temps de devenir l’armée d’une seule fille que vous avez toujours eu en vous.

· Essayez de terminer le puzzle

Une histoire grandiose, digne d’un décor cyberpunk riche et sombre, mettant en scène notre héroïne principale Anne Flores et sa fidèle acolyte Ayane, une hyper hackeuse, dans une mission personnelle visant à découvrir où est passé son frère disparu. Ils sont loin de se douter de ce qu’ils vont découvrir…

· Veuillez vous armer jusqu’aux dents

Collectez, achetez ou fabriquez des objets et améliorez les statistiques, les compétences et l’équipement d’Anne. Utilisez des puces pour modifier n’importe quel type d’arme que vous trouvez. Équipez Anne et préparez-la au combat contre tous les ennemis (humanoïdes et non…) qui sont sur le point de se diriger vers elle.