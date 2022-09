Comment ça « on s’en fou » ?

Il y a quelques mois, nous avons appris qu’Ubisoft avait prévu de fermer les services en ligne de certains de ses anciens titres, dont trois jeux Wii U : Assassin’s Creed III, Rayman Legends et ZombiU. Alors que cela devait se produire il y a quelques jours, Ubisoft a annoncé que la fermeture était reportée au 1er octobre 2022. Cela signifie que vous avez encore le reste du mois de septembre pour profiter des fonctionnalités en ligne de ces jeux, si vous le souhaitez ! LØL comme on disait lors de ma glorieuse jeunesse.

Le mois dernier, nous avons partagé une mise à jour sur la mise hors service des services en ligne de certains des anciens jeux Ubisoft le 1er septembre 2022, et aujourd’hui, nous avons une petite mise à jour sur où en sont les choses.

La mise hors service des services en ligne pour les jeux plus anciens n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, mais c’est aussi une nécessité car la technologie qui alimentait ces services devient obsolète. Au cours du dernier mois, nos équipes ont travaillé dur pour explorer ce qui est possible pour réduire les perturbations.

En conséquence, nous avons décalé la date de mise hors service du 1er septembre 2022 au 1er octobre 2022, et le contenu téléchargeable (DLC) solo de plusieurs jeux sur PC – Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed III (version 2012), Far Cry 3 et Splinter Cell Blacklist – sera disponible au téléchargement et à conserver avant cette date.

Si vous possédez ces jeux sur PC, veuillez activer vos DLC avant la mise hors service du 1er octobre 2022 pour continuer à y jouer. Il n’y aura aucun impact sur le même DLC solo sur consoles, et vous pourrez continuer à les télécharger et à y jouer après le 1er octobre 2022. Vous pouvez en savoir plus dans une mise à jour de l’équipe Assassin’s Creed.

De plus, une équipe travaille toujours sur Anno chez Ubisoft Mainz, afin de proposer le déploiement d’une mise à jour d’Anno 2070 qui proposera une mise à niveau du jeu et remplacera ses anciens services en ligne, permettant aux joueurs de profiter de ses fonctionnalités en ligne dans le futur.

Les titres ci-dessous seront ajoutés à notre liste de services en ligne mis hors service le 1er octobre 2022.

Veuillez noter que Space Junkies pour PC (HTC VIVE, Oculus) sera mis hors service le 1er septembre 2022 comme prévu.

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des effets de cette nouvelle série de désactivations des services par plateforme.