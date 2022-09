Jeff Grubb, journaliste/leaker chez Venture Beat, est apparu sur la chaîne Nintendo Shack pour parler de ce qui sera montré lors de la présentation du Nintendo Direct de septembre, selon les rumeurs qui a lui même générées.

Il a précédemment mentionné que The Legend of Zelda : Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess, portages Wii U améliorés pour la Nintendo Switch, seront présentés lors de l’événement. Il a également déclaré que le titre de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sera révélé.

Jeff a ajouté que le remaster de Metroid Prime sera probablement présent lors de l’événement et qu’il est prévu qu’il sorte pendant les fêtes de fin d’année, en même temps que les portages améliorés de The Legend of Zelda : Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess sur Wii U. Il a également corroboré le leak de The Snitch plus tôt dans la journée et a déclaré que It Takes Two serait disponible sur la famille des consoles Nintendo Switch grâce à EA et Hazelight.

Jeff a précédemment mentionné que le Direct de septembre aura lieu la semaine commençant le 12 septembre.