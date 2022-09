Square-Enix a partagé de nouvelles informations Dragon Quest Treasures, sur la façon de recruter des monstres, des monstres spéciaux, certaines des créatures que les joueurs verront dans le jeu, et l’exploration avec des Fortes. Des captures d’écran ont également été publiées (voir plus bas). Le jeu arrive le 9 décembre prochain sur Nintendo Switch.

Dans Dragon Quest Treasures, vous contrôlez les frères Erik et Mia, qui sont transportés en Draconia – une terre mystique pleine de trésors cachés, et peuplée de multitudes de monstres. Si vous voulez avoir la moindre chance de trouver un trésor, vous devrez faire appel à l’aide des habitants ! Heureusement pour vous, de nombreux monstres sont plus que disposés à faire équipe et à vous laisser utiliser leurs capacités uniques.

Recruter des monstres

Les monstres errent sur les îles flottantes de Draconia, et ils sont connus pour attaquer les chasseurs de trésor à l’affût du butin. Cependant, une fois qu’Erik et Mia les ont vaincus au combat, certains monstres peuvent s’intéresser à la fratrie et demander à rejoindre la bande. Ces monstres peuvent non seulement vous aider à trouver des trésors, mais ils peuvent aussi prouver leur valeur sur le champ de bataille. Au fur et à mesure que votre équipe s’agrandit, votre aptitude à l’aventure augmente également ! Un monstre s’approche ! Après l’avoir vaincu, tu verras peut-être un message t’informant que le monstre a été repéré. De retour à la base, tu peux consulter la liste de tous les monstres que tu as réussi à repérer au cours de tes incursions dans Draconia. Ils peuvent vouloir rejoindre la bande d’Erik et Mia, mais ces monstres ne le feront pas pour rien. Mais une fois qu’ils auront reçu les objets dont ils ont besoin, ils seront heureux de devenir des membres officiels !

Chaque monstre que vous recrutez se verra attribuer une note, indiquée par la couleur du cadre qui entoure son portrait. Les cadres peuvent être de couleur bronze, argent, or ou arc-en-ciel. Les monstres avec un cadre arc-en-ciel sont les plus rares – et aussi les plus difficiles à recruter. Avant de recruter un monstre, vous pouvez consulter ses attributs, ses résistances, ses traits, ses trésors préférés, ses capacités et bien d’autres choses encore pour vous assurer qu’il vous convient. Certains aspects, comme les résistances et la capacité des trésors, sont les mêmes pour tous les monstres d’une même espèce, mais chaque monstre est également unique à certains égards. Certaines espèces de monstres peuvent transporter plus de trésors que d’autres, et chacune a un domaine d’expertise différent. Donc, si vous recherchez un type de trésor particulier ou si vous voulez explorer une zone précise, changez de groupe pour voir ce qui est possible ! Au fur et à mesure que la nouvelle des exploits d’Erik et Mia se répand, certains monstres demanderont à rejoindre la bande de leur propre chef. Au fur et à mesure que vous collecterez des trésors et prouverez vos compétences, les monstres commenceront sûrement à affluer vers votre base !

Monstres spéciaux

Au cours de l’histoire, vous rencontrerez des monstres qui veulent rejoindre la bande par pur enthousiasme. Ces amis spéciaux ont une apparence et un nom uniques. Oozabella, un mignon slime, est le premier ami que Mia se fait après avoir atterri à Draconia. On ne la voit jamais sans son adorable ruban jaune.

De nouveaux monstres dans Dragon Quest Treasures

Une grande variété de monstres ont élu domicile à Draconia. Certains vous seront familiers, mais d’autres sont totalement nouveaux dans la série Dragon Quest. Regardons de plus près certains d’entre eux.

Bave de marbre Un slime vivant dans le désert. Tout le sable qu’il avale s’accumule dans son corps pour former un magnifique motif stratifié.

Un slime vivant dans le désert. Tout le sable qu’il avale s’accumule dans son corps pour former un magnifique motif stratifié. D ragon ardent Un adorable dragon qui habite des grottes remplies de lave. Il a l’air mignon, mais il crache des jets d’air brûlant lorsqu’il est en colère.

Un adorable dragon qui habite des grottes remplies de lave. Il a l’air mignon, mais il crache des jets d’air brûlant lorsqu’il est en colère. Sabrecat orageux Lorsque cette bête légendaire apparaît, cela signifie qu’une tempête n’est pas loin derrière. Sa fourrure se redresse en raison du fort courant électrique qui circule dans son corps.

Lorsque cette bête légendaire apparaît, cela signifie qu’une tempête n’est pas loin derrière. Sa fourrure se redresse en raison du fort courant électrique qui circule dans son corps. Vautour de Valhalla Un chasseur aérien qui s’envole au-dessus des champs de neige. Ses griffes acérées et puissantes peuvent s’accrocher aux parois des falaises glacées les plus dures.

Explorer le monde avec les Fortes

En Draconia, on peut trouver des trésors dans tous les endroits imaginables, des plus hautes montagnes aux vallées les plus profondes, et même dans les cachettes les plus modestes. Erik et Mia auront du mal à le trouver tout seuls… mais heureusement, ils peuvent compter sur une équipe de monstres quand les choses se compliquent ! Chaque monstre possède une capacité spéciale appelée « Forte », qui lui permet de s’élever dans les airs ou de plonger dans le sol pour contourner les obstacles en route vers le butin !

Voici tous les Forte que vous pouvez utiliser :

Forte 1 : Lancement Avec le Forte de lancement, les monstres peuvent propulser Erik et Mia dans les airs, ce qui leur permet d’atteindre des corniches et des plateformes trop hautes pour être escaladées.

Avec le Forte de lancement, les monstres peuvent propulser Erik et Mia dans les airs, ce qui leur permet d’atteindre des corniches et des plateformes trop hautes pour être escaladées. Forte 2 : Glissement Les monstres dotés du Forte de vol plané peuvent utiliser leurs ailes ou leurs propulseurs pour aider Erik et Mia à flotter doucement vers le bas depuis des endroits élevés ou à profiter des courants d’air pour atteindre des endroits éloignés.

Les monstres dotés du Forte de vol plané peuvent utiliser leurs ailes ou leurs propulseurs pour aider Erik et Mia à flotter doucement vers le bas depuis des endroits élevés ou à profiter des courants d’air pour atteindre des endroits éloignés. Forte 3 : Sprint La Forte Sprint permet de traverser rapidement le terrain. Chaque monstre se déplace à une vitesse différente et possède un niveau d’endurance différent pour transporter Erik et Mia.

La Forte Sprint permet de traverser rapidement le terrain. Chaque monstre se déplace à une vitesse différente et possède un niveau d’endurance différent pour transporter Erik et Mia. Forte 4 : Furtivité Avec le Stealth Forte, le monstre plonge dans le sol avec Erik ou Mia – parfait pour passer par des entrées très basses et rester hors de vue des ennemis.

Avec le Stealth Forte, le monstre plonge dans le sol avec Erik ou Mia – parfait pour passer par des entrées très basses et rester hors de vue des ennemis. Forte 5 : Scanner Lorsque le Forte Scan est déclenché, tous les points de recherche de nourriture à proximité sont mis en évidence et le nombre de matériaux d’artisanat disponibles dans chacun d’eux est indiqué.