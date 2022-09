Did You Know Gaming ? a obtenu des informations sur autre spin-off de Zelda que le développeur de Metroid Prime, Retro Studios, a proposé à Nintendo, connu sous le nom de Heroes of Hyrule.

L’histoire du jeu impliquait trois héros ayant vécu 100 ans dans le passé : un Goron, un Rito et un Zora. Le trio est parti en mission pour sauver Link. Ce dernier a été capturé alors qu’il tentait de sauver la princesse Zelda de Ganon. C’est là que les trois héros interviennent. Au bout de 100 ans, Link devient un vieil homme qui possède une boutique d’antiquités.

Ce n’est pas le seul spin-off lié à Zelda que Retro Studios a proposé. La société a également travaillé à un moment donné sur un prototype impliquant le dernier Sheikah mâle ainsi que Sheik de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Peu après l’apparition d’une série d’illustrations en ligne, un ancien employé de Retro Studios a confirmé que la société avait travaillé sur ce projet pendant une courte période.

Did You Know Gaming ? s’est intéressé de plus près au projet dans une nouvelle vidéo publiée aujourd’hui. La fin inclut également la révélation de Heroes of Hyrule, et nous allons apparemment en entendre plus sur ce pitch bientôt.