Le vaste univers de Disney, ses personnages et ses aventures, sa magie et ses mondes enchanteurs, évoquent chez bon nombre d’entre nous la douceur de l’enfance, avec ses couleurs chatoyantes, ses bons gentils et ses affreux méchants. Sans surprise, une telle annonce n’a guère laissé indifférente la grande communauté des amateurs de la souris aux grandes oreilles : la sortie d’un jeu similaire à l’illustre Animal Crossing mais au cœur de l’univers Disney, quelle audace ! Quelle impatience… Depuis ce jour, les joueurs n’ont cessé d’imaginer toutes sortes d’aventures et de gameplay, m’étant en scène leurs héros favoris. C’est donc avec une excitation sincère, avec la nostalgie de notre enfance au bout des doigts, que nous avons eu l’opportunité de nous plonger dans cette vallée des rêves afin de venir en aide à toutes la communauté Disney. De quoi occuper nos jours et nos nuits… vous aimez les belles histoires ? Installez vous confortablement et laissez nous vous conter une incroyable aventure.

Il était une fois…

… un village en détresse, où les épines et les ténèbres avaient envahi les prairies et les maisons, où les habitants avaient mystérieusement perdu la mémoire à cause d’un mal effroyable « L’Oubli », qui leur rongeait avec férocité chacun de leurs doux souvenirs. Ce village, vous le connaissez bien…, tandis que vous êtes plongés dans un rêve épais mais non moins féerique, puisqu’il s’agit du monde merveilleux au sein duquel trône le célèbre château de Cendrillon. Merlin, le grand enchanteur, dans sa grande robe bleu, vous accueille, partagé entre la joie de vous recevoir, et le désarroi face à l’urgence de la situation : le village a considérablement besoin de vous. Attendu tel un héros, vous seuls êtes capables de venir à bout de ces ténèbres. Ils comptent sur vous. Ils comptent TOUS sur vous…

La découverte des lieux est, en effet, assez désastreuse. Les bâtiments sont délabrés, le sol est jonché d’épines, tout cela est bien triste et loin du Disney que nous désirons. Pourtant, derrière cette désolation se cache cette mystérieuse magie si chère à l’univers… et très rapidement, vous allez vous y confronter avec bonheur et plaisir. Retroussez vous les manches et venez donc à bout de ces fichues épines !

Un pays merveilleux à reconstruire

La prise en main est très simple. Après avoir élaboré votre personnage (avec bon nombre de personnalisations disponibles, de quoi ravir certains joueurs qui occuperont déjà de longues minutes à la mise en place de leur héros !), le joueur est invité à se déplacer simplement dans le monde dévasté et à déblayer les moult épines qui encombrent la vallée. Cette tâche, simple et plutôt généreuse, sera redondante pendant une partie de votre partie. En effet, les épines reviendront partiellement mais seront toutes aussi faciles à éliminer. Pour les plus petites tout du moins…

Vos premiers outils sont disséminés dans la vallée et vous n’aurez aucun mal à les trouver : pelle, pioche, arrosoir et canne à pêche (légèrement plus longue à obtenir). Ainsi, le terrain sera bientôt propre, et vos premières cultures en terre. Carotte, laitue, blé… seront vos récoltes pionnières. Le gameplay est assez agréable, l’arrosoir est magique et ne nécessite aucun remplissage, les plantations et les diverses manipulations peuvent se faire à la chaîne avec rapidité. Seul petit bémol, il vous faudra garder un œil sur votre énergie.

En effet, une barre d’énergie est visible sur le haut gauche de l’écran. Ne cachons pas notre déception face à la découverte d’une telle barre, limitant nos actions… une déception qui s’est finalement estompée puisqu’il est facile de retrouver de l’énergie. Un retour chez vous la remplit automatiquement, vous n’avez même pas besoin de dormir malgré la présence d’un cycle jour/nuit visible. Bien entendu, les bons petits plats seront aussi une source très profitable d’énergie… et d’argent. Et d’amitié. Nous y reviendrons.

Votre maison sera, bien entendu, votre petit QG que vous allez pouvoir embellir à votre goût. Nous avons eu la joie de déceler rapidement quelques musiques célèbres, diffusées dans le petit poste de radio chez vous. « Mais… mais je connais ça ! », la magie Disney… surprise !

Au gré de vos multiples rencontres et aventures, votre panel de constructions disponibles sera de plus en plus épais, sans oublier la boutique de monsieur Picsou dont les articles changent régulièrement. Quelques investissements (de plus en plus onéreux) vous permettront d’agrandir votre bâtisse, mais aussi celles de vos voisins. Ainsi, les boutiques gagneront en items, l’espace sera plus conséquent et bientôt le village se verra doté de magnifiques maisons pleines de magie et de couleurs.

Tandis que l’univers immobilier devient de plus en plus agréable, il vous est tout aussi possible de personnaliser l’ensemble du décor par l’agrément de nombreux arbres et arbustes, mais aussi par diverses décorations et ameublements. Nous avons clairement eu un coup de cœur pour les érables dont la couleur rouge crève complètement l’écran !

L’ensemble de ces personnalisations se déroule dans un menu dédié permettant de se concentrer uniquement sur la mise en place de nouveaux éléments : vous ne devriez pas rencontrer trop, trop, de difficultés à personnaliser tout et n’importe quoi !

Enfin, derrière tous ces bricolages hauts en couleurs, nous en oublierions presque la véritable raison de notre venue et le précieux entourage de la vallée : les multiples personnages tout droit sortis des grands classiques Disney, ces petits héros qui n’attendent en effet que vous point retrouver le plein bonheur et vous en offrir tout autant par la même occasion ! Le bonheur, ça se partage…

Magie et amitié

L’univers Disney ne serait pas ce qu’il est sans ces nombreux acolytes, tous bourrés de charmes et de petites facéties que nous aimons tant. Votre première rencontre sera l’enchanteur Merlin, véritable fil conducteur pour les plus grosses missions du jeu. Mais bientôt, tout un florilège de petits héros vous compteront parmi leurs amis. Mickey et Dingo rôdent dans les parages, non loin de Picsou qui ne manquera pas de tenir avec brio son tempérament vénal et grippe-sous. La personnalité de chaque personnage est en effet respectée, avec un adorable Mickey qui souhaite retrouver sa dulcinée (Minnie bien sûr), tandis que Dingo le rigolo vous enseigne les rudiments de la pêche tout en tenant un petit stand d’achats/ventes en tous genres. Et tant d’autres à découvrir…

Auprès de chacune de ces entités célèbres, il vous faudra vous lier d’amitié. Pour cela, plusieurs possibilités : faire la conversation, avec quelques choix multiples pour vivifier la discussion, mais aussi faire des cadeaux, en tenant compte des petites préférences de chacun, ou encore aider vos amis dans les multiples missions qu’ils ont pour vous. Plus le niveau d’amitié sera important, plus vous gagnerez de petites surprises, tout en permettant à votre ami de devenir un compagnon de parcours qui multipliera vos chances d’obtenir plus d’objets de sa spécialité (comme la cueillette, la pêche ou encore l’extraction de minerais).

Les missions peuvent dès lors être annexes ou indispensables au déploiement de l’histoire principale. L’ensemble de ces missions est récapitulé dans un menu clair et complet. Il est ainsi possible de retrouver les caractéristiques de chacune des quêtes acceptées et suivre celle de votre choix afin de pouvoir la compléter plus aisément. Ces quêtes peuvent être très diverses, allant de la simple récolte, à la découverte d’une nouvelle zone ou encore la confection de tel ou tel objet. Une chose est sure : vous ne manquerez pas d’occupations !

It’s a small… small small small world !

Au fil de l’accomplissement des nombreuses quêtes, votre village deviendra bientôt le sièges de nombreuses activités. Ainsi, le magasin de Piscou sera de plus en plus vaste (tout cela nous rappelle lourdement un certain AC tout de même !), Rémi, le grand cuistot, tiendra bientôt une beau restaurant dans lequel vous prendrez plaisir à essayer de nombreux plats atypiques ou plus traditionnels. Les ateliers et établis vous permettront de confectionner de nombreux objets, des meubles et des clôtures, mais aussi de sacrés plats cuisinés qui seront de parfaits petits présents à offrir à vos amis pour augmenter vos liens d’amitié… chut, nous ne vous avons rien dit !

Les villageois seront ainsi de plus en plus nombreux, tandis que leur mémoire reviendra progressivement. La vallée va ainsi prendre de de l’ampleur et gagner en territoires… le jeu s’avère ainsi être particulièrement évolutif. Le joueur devra assurément faire preuve de patience et de persévérance pour récolter tout le nécessaire à l’ouverture des différents portails, mais ces pérégrinations au cœur de ces derniers permettront de rencontrer toujours plus de personnages et de nouveaux éléments du jeu. Les collectables sont en effet très, très, nombreux… les amateurs du 100% vont avoir un enoooooooorme boulot ! L’ensemble est récapitulé dans un menu particulièrement consistant. Sans doute un peu trop pour notre petite Switch…

Sujet épineux

Dès l’ouverture du jeu, la Nintendo Switch montre sévèrement ses limites. Malgré des graphismes qui séduiront les amoureux des licences Disney, impossible de passer outre les multiples brillances et surtout, surtout, les ralentissements… ces derniers, redondants, grisent un peu le confort de jeu, avec des chargements longs (un comble lorsqu’il s’agit de rentrer dans une multitude de maisons dans une seule et même journée de jeu !). Chaque pièce de souvenir donne lieu à un retour dans le menu… et un manque singulier de fluidité générale.

Quelques retours intempestifs sur le menu général du jeu sont aussi à déplorer.

La Switch semble dès lors atteindre ses limites… néanmoins, il est parfaitement possible de conserver le plaisir de jeu, les sauvegardes automatiques sont, fort heureusement, très nombreuses et il est possible de sauvegarder soi même très facilement. En outre, à l’écriture de ce test, le jeu nous est simplement fourni en amont encore de son accès anticipé pour les joueurs (impossible de fait de tester l’aspect communautaire malgré quelques événements d’ores et déjà visibles dans les menus du jeu). Nul doute que de nombreuses mises à jour viendront compléter ce joli tableau Disney, qui malgré ces quelques petites zones d’ombres, est parvenu à nous transporter dans son univers magique et féerique.

Disney Dreamlight est disponible en accès anticipé sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 29,99 euros pour la version standard. La version Deluxe est disponible au prix de 49,99 euros, l’ultime à 69,99 euros.

La version finale du jeu, normalement en free-to-play, est prévue pour 2023.

Le saviez-vous ?

Il existe des dizaines et des dizaines de petites anecdotes sur l’univers Disney, mais aussi sur son papa Walt. Ce dernier a notamment été récompensé aux Oscars pour son chef d’œuvre « Blanche Neige et les 7 nains » : en plus de l’oscar traditionnel, Walt a reçu 7 petits oscars faisant référence aux 7 nains du dessin animé. Sacrée collection…!

Conclusion 7.3 /10 Tout comme vous, nous étions si impatients de nous plonger dans le monde merveilleux de Disney afin d'aider chacun de ses habitants célèbres. L'aventure compte un très grand nombre d'activités qui, bien qu'elles soient assez classiques pour la grande majorité, suscitera l'intérêt et très probablement une forte addiction de la communauté amateur. Le contenu général du soft est impressionnant, avec une quantité incroyable de collectables, tandis que les personnages se découvrent progressivement au gré de l'avancée du joueur. Néanmoins, la Switch souffre d'importants ralentissements qui pourraient agacer les joueurs les moins patients… regrettant d'avoir choisi cette plateforme pour ce type de jeu. Espérons que les développeurs trouvent une solution pour parfaire le confort de jeu sur Switch, afin que chacun puisse prendre un sincère plaisir à œuvrer pour tous ces petits héros qui ont bercé notre enfance et qu'il nous tarde d'aider comme il se doit. LES PLUS Simulation de vie réussie dans le vaste univers de Disney.

Bonne prise en main permettant à quiconque de prendre part à la partie. Une bonne traduction française, avec des voix caractéristiques des héros mythiques. LES MOINS D'importants ralentissements sont à déplorer, notamment dans les menus.

Temps de chargement un peu longs. De nombreux joueurs attendaient le free-to-play dès ce mois de septembre…

