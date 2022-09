Aujourd’hui ce tenait le NIS America Showcase, l’évènement a lieu en ligne (il est toujours en cours sur leur chaîne Youtube au moment où nous rédigeons ces lignes).

Même si la vidéo est actuellement l’occasion de découvrir certains des titres annoncés en direct, nous vous proposons de revenir sur les 4 grosses annonces concernant notre console préférée !

On commence avec GrimGrimoire OnceMore qui débarquera au printemps prochain, il s’agit d’un RTS (sorti en 2007 sur PS2). Il s’agit d’un remaster, dont la version Japonaise est disponible depuis le 28 Juillet. Le jeu vous propose d’incarner l’apprentie mage, Lillet Blan dans ses aventures à la Silver Star Tower, une école pour les magiciens. Tout n’est pas ce qu’il parait être dans l’école… Mystères, monstres et menaces diverses sont au programme… Il faudra apprendre à maitriser la magie pour révéler les secrets cachés et découvrir la véritable nature de la Silver Star Tower…!

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook est également annoncé pour le printemps 2023. Il s’agit d’un dungeon crawler avec une dimension RPG et beaucoup, beaucoup de nourriture ! Il faudra progresser dans des donjons pour affronter des monstres et les cuisiner pour augmenter vos capacités ou retrouver vos points de vie…

Process of Elimination est également annoncé pour début 2023, il s’agit d’un Visual Novel aux mécaniques proche d’un Danganronpa. 14 détectives sont réunis sur un île, mais l’un d’entre eux est un tueur en série réputé, « The Quartering Duke ». Il faudra donc vous allier avec les bonnes personnes pour espérer le démasquer et vous en sortir vivant…

Et enfin Void Terrarium 2 sortira également hors du Japon début 2023, dans un jeu qui se déroule immédiatement après le premier volet. Robbie le robot et Toriko vivent paisiblement jusqu’à ce que cette dernière se découvre une nouvelle maladie mortelle. Pour la sauver, Robbie devra s’aventurer dans les souvenirs de l’IA qu’ils ont défait dans le premier volet, afin de trouver un remède pour son amie…

Des belles annonces, même si on espère que les jeux disposeront d’une VF (ce qui n’est malheureusement pas acquis avec les productions NIS…) Cela dit, que pensez-vous de ces sorties annoncées ?

