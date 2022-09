Il est des jeux qui proposent un univers abstrait, des graphismes particuliers, un gameplay à part et qui sont d’excellentes surprises pour les joueurs. Et il est des jeux qui proposent tout ça et qui ne recueillent qu’incompréhension et déception. Hélas, Balloon Flight fait partie de cette seconde catégorie.

Fais comme l’oiseau

Balloon Flight se présente comme un jeu de réflexion, d’aventures et une simulation de physique. En effet, il va s’agir d’attacher des ballons à une plateforme pour réussir à la faire s’envoler et atteindre une île flottante dans le ciel un peu plus loin. Et ensuite, me direz-vous ? Et ensuite rien, c’est tout, walou. Juste nos yeux pour pleurer ces ballons qui s’envolent dans le néant.

La progression du jeu se veut être une sorte d’apprentissage par l’erreur. Sur le papier c’est très joli comme idée, mais en pratique, c’est creux et c’est vain. Pour commencer, rien n’est expliqué à part l’utilisation de notre pistolet à ballon qui sert à tirer des ballons pour qu’ils s’accrochent à un objet. La gâchette droite sert à attacher un ballon quelque part et la gâchette gauche sert à faire exploser le ballon que l’on vise.

C’est là que la partie physique intervient, dans le sens “sciences physiques” : un groupe de ballons gonflés permet de faire s’élever un objet dans les airs. Si on dégonfle un ou plusieurs ballons, ledit objet redescend. Et selon le placement des ballons, l’objet sur lequel ils sont attachés va pencher à gauche ou à droite, charge au joueur de réussir à équilibrer tout ça avant la chute.

Ça vit d’air et d’eau fraîche un oiseau

Une fois notre premier objet volant mis en route, un chrono qui dure exactement deux minutes se déclenche. Passé ce délai, c’est le game over. Bien sûr, en maniant correctement son vaisseau, il est possible de passer à travers des anneaux en faisant preuve d’un vrai talent de pilotage et de gagner de précieuses secondes.

Le but de Balloon Flight est d’aller le plus loin possible dans le temps imparti. Tentative après tentative, il est possible de progresser et d’avancer d’île flottante en île flottante, c’est le décor global du jeu et c’est également ce qui provoque les morts nombreuses du jeu, c’est-à-dire les chutes du haut de ces îles dans le vide.

Pour pousser le joueur à tenter d’aller de plus en plus loin, encore et encore, le jeu débloque de nouveaux types de ballons par palier de distance parcourue ou par palier de nombre de ballons gonflés. Mais en réalité, à quoi bon ?

Conclusion 3 /10 Balloon Flight est une expérience particulière, sympa au début, mais qui finit très (trop ?) vite par tourner en rond. La gestion de la physique est très bien rendue, mais le fun n’est vraiment pas au rendez-vous. Dommage. LES PLUS Une physique très bien rendue

Une physique très bien rendue Une grande marge de progression LES MOINS Très vite ennuyeux

Très vite ennuyeux Un seul mode de jeu

Un seul mode de jeu Une musique qui rend fou Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gestion de la physique 0

Durée de vie 0

Fun 0