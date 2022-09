Le 6 septembre 2022. Les joueurs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon en France peuvent à nouveau participer à une sélection d’évènements Play! Pokémon. Une partie du programme officiel Pokémon reprend aujourd’hui à travers le pays. Les joueurs peuvent se rendre à des évènements de la Ligue Pokémon organisés dans des magasins, participer régulièrement à des sessions de Ligues, et affronter d’autres joueurs dans des tournois d’Avant-première. Trouvez les magasins participants avec le Localisateur d’évènement.

Veuillez consulter nos réglementations Play! Pokémon liées à la COVID-19.

Les évènements qui attribuent des Championship Points, y compris les Défis de Ligue, Coupes de Ligue, tournois de Premier Défi, et Midseason Showdowns restent suspendus jusqu’à nouvel avis.

Les recommandations des agences gouvernementales et sanitaires appropriées sont régulièrement consultées afin de déterminer quand il sera possible de reprendre ces évènements dans d’autres pays et régions où ils sont encore suspendus