Faisons un petit tour des sorties annoncés sur Nintendo Switch !

On commence avec Wind of Shuriken qui sort aujourd’hui, le 8 septembre.

Wind of Shuriken est un jeu de plates-formes d’action intense qui combine des mécanismes de jeu à l’ancienne avec des graphismes haute définition et des étapes créées à la main. Utilisez vos talents de ninjas et de samouraïs pour trancher une grande variété d’ennemis mécaniques et organiques, esquiver les balles, éviter les pièges et éviter les obstacles sur votre chemin. Puis lancez-vous dans des séquences de shoot’em up à défilement latéral dans votre vol entre les planètes ! Effectuez cette mission en solo, ou faites équipe avec un ami pour contrôler votre compagnon robot pour une expérience multijoueur coopérative !

Maggie the Magnet, qui sortira le 14 septembre.

La science, ce n’est pas forcément ennuyeux ! Utilisez les pouvoirs de la gravité et de l’attraction magnétique pour traverser les différentes pièces du laboratoires et aidez Maggie à résoudre des dizaines d’énigmes afin d’accomplir sa mission en tant que checheuse !

On continue avec le très chouette The Spirit and the Mouse dont la sortie est annoncé pour le 26 Septembre !

Apporte la gentillesse et la lumière aux habitants de Sainte-et-Claire, en incarnant Lila, une petite souris au grand cœur ! Explore un joli village français, rencontre des amis électrisants et fais de bonnes actions dans ce jeu d’aventure narratif !

Josh Journey: Darkness Totems est annoncé pour le 6 Octobre 2022.

Il s’agit d’un beat’em up avec des graphismes dessinés à la main qi vous permettera d’incarner quatre héros, qui devront unir leurs forces pour vaincre les créatures vivants dans les cauchemars des gens ! Le mode coopératif vous permettra de lancer des combos spéciaux ensemble !

Bot Gaiden devrait également sortir fin 2022.

Présenté comme un hommage au jeux de plateforme 2D où la vitesse prime, vous pourrez incarner les ninjabots Robyu et Bytron dans leur quête des crânes d’or dérobés par le mystérieux Giorqio et sa bande de robots. Il faudra faire vite pour finir les niveaux, car les boss deviennent de plus en plus coriaces au fil du temps qui passe.

Until The Last Plane arrivera également sur Nintendo Switch à la fin 2022.

Le jeu

C’est l’histoire de ceux qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale : celle des braves pilotes qui traversèrent les cieux déchirés par la guerre, mais aussi celle des ingénieurs qui s’occupèrent de leurs avions. Dans Until the Last Plane, vous êtes en charge d’un aérodrome de la Seconde Guerre mondiale. Utilisez judicieusement les moyens militaires mis à votre disposition, recrutez des pilotes et fabriquez les pièces nécessaires pour maintenir vos avions en état de vol. Une fois que vous êtes prêt, envoyez vos escadrilles accomplir leur prochaine mission !

Principales caractéristiques

3 nations jouables : États-Unis, URSS et Allemagne

3 campagnes différentes pour chaque nation

6 avions pour chaque nation

Gestion du carburant et des munitions

Système de fabrication de pièces de rechange

Gestion de l’atelier

Fabriquez les composants de vos avions. Choisissez une pièce et assignez-y un mécanicien pour réduire le temps de fabrication. Ne laissez jamais de l’entrepôt sans pièces de rechange !

Tactique de combat

Menez la stratégie à employer en combat. Choisissez les manoeuvres à exécuter les plus efficaces pour vos pilotes, cela réduira les pertes et augmentera les enemis abattus.Développerez-vous l’attaque ou privilégeriez-vous la défensive ?

La fin d’année sera aussi l’occasion d’accueillir Super Chicken Jumper !

En tant qu’agent poulet secret, vous devez sauver le monde dans ce run’n gun inspiré par un petit peu tout saupoudré d’une touche de poulet et de filles tirée des animés. Il faudra survivre à travers six mondes différents et vous frayer un chemin à coup d’armes à feu en explosant une tonne d’ennemis, pour devenir une légende…

Il sera également accompagné de Hatup.

Il s’agit d’un jeu de plateforme dans lequel il faudra utiliser les pouvoirs de notre chapeau et une bonne dose de réflexion, pour progresser dans les différents tableaux. qui composent le jeu.

Goblin Stone est un RPG avec des combats au tour par tour qui devrait être disponible en 2023.

Vous vivrez l’histoire du point de vue des Gobelins. Les aventuriers ont décimé presque tous les Orcs et les Gobelins, les rendant proche de l’extinction. Il est temps de riposter ! Monter votre équipe de Gobelins et partez à l’aventure dans un monde généré de manière procédurale !

Rule N°1 est un FPS qui sortira également sur Nintendo Switch (sans date annoncée pour le moment)

Le jeu vous propose d’évoluer dans une arène fermée, dans laquelle vous devrez affronter des vagues de formes géométriques de métal et des monstres, afin d’obtenir le meilleur score ! Le jeu se veut très arcade et est présenté comme un jeu « d’échauffement ultime idéal pendant les temps de téléchargement ».

Beaucoup plus tard, en 2024, vous pourrez retrouver Lucid ! Un Metroidvania prometteur, annoncé comme une ode d’amour à Celeste et à Metroid. Nous en reparlerons certainement plus tard, mais en attendant, vous pouvez découvrir la première bande annonce !