Dragon Ball Xenoverse 2 est clairement le jeu vidéo Dragon Ball qui « ratisse » le plus large au niveau des personnages jouables…! Celui-ci reçoit régulièrement des nouveaux personnages jouables en fonction de l’actualité Dragon Ball et Bandai Namco Europe vient d’annoncer l’arrivée de Gamma 2 via un nouveau DLC « Dragon Ball Super: SUPER HERO ».

Directement tiré du dernier film d’animation (pas encore sorti au cinéma chez nous), Gamma 2 est un Cyborg créé par le Dr HEDO (le petit fils du Dr GERO) pour l’armée du Ruban Rouge. Un nom qui sonnera comme famillier pour celles et ceux qui suivent la série depuis longtemps… Sans trop de surprise, la bande-annonce fini par une scène post-générique annonçant le prochain personnage (spoiler: il s’agit de Gamma 1). Un second DLC (également tiré du film) est également annoncé avec sans doute deux nouveaux personnages à la clé (et on pense fort à Orange Piccolo et Gohan en mode Beast).

Mais sans plus attendre, découvrez la nouvelle bande-annonce !