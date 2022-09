Warner Bros. et TT Games ont annoncé LEGO Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition, une nouvelle version du jeu sorti plus tôt cette année. Elle sera lancée le 1er novembre 2022.

L’édition galactique comprendra six nouveaux packs de la collection de personnages 2, Star Wars : Andor, LEGO Star Wars : Summer Vacation TV Special, Star Wars : Obi-Wan Kenobi, Star Wars : The Book of Boba Fett, Star Wars : Rebels, et Star Wars : The Clone Wars, ajoutant plus de trente personnages jouables. Les sept packs de la collection de personnages originale, The Mandalorian Season 1, Solo : A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One : A Star Wars Story, The Mandalorian Season 2 et The Bad Batch seront inclus. Ceux qui achètent le jeu en numérique peuvent également débloquer le personnage jouable Obi-Wan Kenobi classique qui n’est pas disponible à la carte. Un bundle Character Collection 1 & 2 sera disponible pour 24,99 $ ou pourra être acheté séparément pour 14,99 $ chacun. Les packs de personnages individuels seront également disponibles à la carte pour 2,99 $.

