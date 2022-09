Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui que du nouveau contenu est désormais disponible pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. La nouvelle mise à jour ajoute notamment le Pack de Sélection « Le Dragon Nouveau-Né », le Portail du Mode Solo « La tribu des eaux abyssales » ainsi qu’une nouvelle gamme d’accessoires.

Avec « Le Dragon Nouveau-né », les Duellistes peuvent exploiter de nouvelles cartes Dragon et voler jusqu’à la victoire. Ce redoutable Pack de Sélection comprend de puissantes cartes telles que Miroirjade le Dragon de la Lame de Glace et Dragon à Réaction aux Yeux Bleus. Il renferme également de nouveaux soutiens pour les thèmes « Rokkette », « Yeux Impairs », « Fantôruse » et « Vampire ».

Dans « La tribu des eaux abyssales », les joueurs ont l’opportunité de découvrir les origines du mystérieux peuple « Sirènemure ». Ces créatures particulièrement douées pour le combat vivent sous la mer et sont en quête d’un sanctuaire. Grâce à ce Portail du Mode Solo, les Duellistes ont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce thème Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) renommé.

Pour compléter le Pack de Sélection et le Portail du Mode Solo, la mise à jour comprend également de nouveaux accessoires. Ceux-ci incluent une nouvelle Icône et un nouveau Terrain de Duel « Âmépée », ainsi que des Protections pour cartes LUMIÈRE et TÉNÈBRES. Qu’ils désirent briller de mille feux ou se terrer dans l’obscurité, tous les Duellistes trouveront leur compte avec la nouvelle mise à jour.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs. Le titre a dépassé les 40 millions de téléchargements dans le monde.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.

* Sur les appareils compatibles.

​**Certaines cartes peuvent nécessiter de participer à un événement ou des achats en jeu.