PARIS, le 13 septembre 2022 – Au cours du dernier Nintendo Direct, SQUARE ENIX® a annoncé OCTOPATH TRAVELER™ II, le nouveau volet de la franchise de RPG à succès OCTOPATH TRAVELER. Le jeu sortira le 24 février 2023, simultanément sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5™) et PlayStation®4 (PS4™), ainsi que sur PC (Steam®) partout dans le monde.

Dans OCTOPATH TRAVELER II, les joueuses et les joueurs embarqueront pour un voyage haletant à travers le continent de Solistia. Ce nouveau volet est développé par la même équipe que l’original, qui s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde*. Le titre renoue avec les graphismes en HD-2D emblématiques de la franchise, encore plus travaillés pour l’occasion ; et offre aux joueurs la rencontre saisissante de personnages rétro en 2D et d’un magnifique monde en 3D. Le jeu propose de tous nouveaux scénarios, personnages et fonctionnalités, ce qui en fait une introduction idéale à la franchise pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, tout en préservant le charme du jeu original pour celles qui l’aiment déjà. Les joueuses et les joueurs suivront le périple de huit protagonistes différents, exploreront le continent à leurs côtés, et vaincront des ennemis lors de combats stratégiques au tour par tour dans l’histoire propre à chacun.

Le jeu propose un mélange de caractéristiques et d’éléments inédits et familiers, dont :

Modes de combat Faille et Exaltation : il faudra faire preuve de stratégie pour tirer parti des faiblesses des ennemis et leur infliger davantage de dégâts en provoquant une faille, et pour améliorer les compétences des compagnons en mode Exaltation.

Actions spéciales : les joueuses et les joueurs pourront interagir avec les PNJ du continent en utilisant des actions propres à chaque personnage. Les actions spéciales varieront également selon un cycle jour / nuit.

Histoire et personnages inédits : les joueuses et les joueurs embarqueront pour une grande aventure sur le nouveau continent de Solistia, et découvriront les histoires entrelacées de huit nouveaux compagnons : Hikari (épéiste), Agnéa (danseuse), Partitio (marchand), Osvald (érudit), Throné (voleuse), Temeno (prêtre), Ochette (chasseuse), et Cattsi (apothicaire).

Cycle jour/nuit : les villages et actions spéciales accessibles par chaque personnage changeront le jour et la nuit, créant ainsi davantage de possibilités d’exploration et de découvertes.

Réserve d'énergie : un nouvel élément permettant aux personnages de libérer une puissante compétence une fois la jauge remplie pendant le combat.

Histoires croisées : des histoires additionnelles se dérouleront entre les protagonistes au fil de leur aventure, entrelaçant plus étroitement encore leurs scénarios.

OCTOPATH TRAVELER II est disponible en précommande en Édition numérique standard pour PS5, PS4, et PC sur STEAM, et en Édition physique standard pour PS5, PS4, et Nintendo Switch. Les précommandes des éditions numériques pour Nintendo Switch ouvriront à une date ultérieure. Une Édition Collector** est également disponible en précommande pour PS5, PS4, et Nintendo Switch, en exclusivité sur la boutique SQUARE ENIX.

L’Édition Collector (format physique) inclut :

Édition Standard du jeu OCTOPATH TRAVELER II ;

Lot de bustes des compagnons d’OCTOPATH TRAVELER II : les bustes des huit protagonistes ;

Album d’illustrations d’OCTOPATH TRAVELER II : un artbook de 44 pages ;

OCTOPATH TRAVELER II –Extended Battle Tracks– : une mini bande originale sur CD.

Les personnes précommandant l’Édition numérique Standard recevront le pack de contenu téléchargeable « Kit d’aide aux nouveaux voyageurs », qui contient les consommables ci-dessous, qui les aideront au fil de leur périple*** **** :

Raisin curatif (M) ×5

Prune stimulante (M) ×5

Confiture revitalisante ×2

Poussière d’or (cet objet peut être vendu pour 5 000 feuilles dans la boutique du jeu) ×1

* Ventes physiques et numériques jusqu’au mois d’août 2022.

** *Lot incluant l’Édition Standard d’OCTOPATH TRAVELER II au format physique et le coffret d’objets Collector d’OCTOPATH TRAVELER II. Le jeu ne sera pas dans le coffret d’objets Collector, mais tous les éléments seront expédiés ensemble.

*** Ce pack pourra être vendu séparément à une date ultérieure.

**** Ces objets peuvent également être obtenus en progressant dans le jeu.