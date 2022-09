REDWOOD CITY, Californie – Le 13 septembre 2022 – Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) est fier d’annoncer qu’It Takes Two, lauréat de plus de 90 prix dont celui de Jeu de l’année aux Game Awards et aux DICE Awards, sera disponible sur Nintendo SwitchTM le 4 novembre 2022*. Développé à l’origine par Hazelight Studios, primé aux BAFTA, et édité dans la collection EA Originals, It Takes Two sera optimisé sur Nintendo Switch pour mettre à l’honneur l’expérience coopérative plébiscitée par les joueurs.

« En tant que fan de Nintendo, je suis ravi que les utilisateurs de la Switch puissent enfin découvrir It Takes Two », a déclaré Josef Fares, fondateur et réalisateur de jeu sur console de salon chez Hazelight Studios. « Turn Me Up Games excelle dans le portage de jeux de renommée mondiale sur Nintendo Switch, et nous faisons confiance à leur expertise pour intégrer l’univers fantastique de It Takes Two à la plateforme. »

Adapté par Turn Me Up Games, un studio expérimenté spécialisé dans les jeux Nintendo Switch, It Takes Two est un jeu dans lequel il sera possible de jouer en coopération locale en utilisant une deuxième paire de Joy-Con™, une manette ou en liant deux consoles Switch pour les parties en local. Les joueurs possédant le jeu pourront également inviter une personne de leur choix à jouer gratuitement avec le Pass ami**. De plus, It Takes Two, qui relate une histoire dans laquelle les relations humaines sont centrales, pourra être apprécié dans le monde entier, grâce à de nouveaux doublages en français, japonais, allemand et espagnol, ainsi qu’à des sous-titres en plusieurs langues.

« Nous sommes de grands fans d’Hazelight et d’It Takes Two, et nous sommes ravis d’avoir l’honneur de développer ce jeu sur Nintendo Switch », a déclaré Scott Cromie de Turn Me Up Games. « Nous avons travaillé avec Josef dans le passé pour adapter Brothers: A Tale of Two Sons, qui a été récompensé aux BAFTA Awards, sur Switch, et cette collaboration nous permet d’apporter un nouveau titre primé à la plateforme. Le même type d’aventure et de scénario immersif attend les joueurs avec It Takes Two sur Nintendo Switch. Certains le connaissent d’ailleurs déjà. »

Dans ce titre acclamé par la critique, vous devrez essayer de sortir Cody et May des difficultés dans lesquelles les a propulsés un sortilège les ayant transformés en poupées, tout en relevant des défis saugrenus à chaque instant. Complètement imprévisible, chaque niveau vous entraînera à travers une expérience de gameplay unique, sur un thème universel : les relations humaines. Cody et May n’ont pas le choix : ils doivent collaborer pour sauver leur couple du naufrage. Entre les aspirateurs revanchards, les gourous de l’amour mielleux très sûrs d’eux ou la boîte de nuit en panne de DJ, vous devrez surmonter de nombreux obstacles, et vivrez des moments surréalistes pleins d’émotion.

It Takes Two sera disponible en précommande le 13 septembre et sortira dans les magasins et boutiques numériques le 4 novembre 2022 sur Nintendo Switch, Switch Lite et Switch OLED au prix de 39,99€. Les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Origin et Steam) peuvent télécharger le jeu dès maintenant au prix de 39,99€.

*Compte tenu du décalage horaire, It Takes Two sera disponible sur Nintendo Switch™ le 4 novembre 2022 pour la majorité des pays, et le 5 novembre 2022 pour le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.

**Le Pass ami nécessite l’installation du Pass ami et du compte de la plateforme applicable. Le jeu en ligne requiert un ami jouant sur la même plateforme. Un utilisateur doit posséder le jeu complet pour que le joueur en coopération puisse y jouer aussi.

Nintendo Switch™ est une marque de Nintendo of America Inc.