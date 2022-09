Hambourg, 13 Septembre, 2022 – gamigo est heureux d’annoncer que Trove accueille un nouvel événement en jeu, Cowasaurs et Dinoboys ! Durant cet événement, les Troviens ont l’occasion de décider une bonne fois pour toutes qui sont les meilleurs entre les Dinosaures et les Cowboys !

Dans cette bataille entre icônes des ères Cénozoïque et Jurassique, les Troviens peuvent visiter les régions de la Frontière du désert et de la Jungle du Jurassique afin de remporter les récompenses de la faction de leur choix. L’événement comporte deux quêtes, une par faction, composées de 7 étapes. Ces quêtes permettront soit aux Cowboys de faire découvrir la grandeur des Dinosaures, soit aux Dinosaures de faire en sorte que les Cowboys soient aimés de tous. Une fois les quêtes initiales réalisées, les joueurs pourront continuer d’obtenir des points pour leur faction en accomplissant 3 nouvelles quêtes quotidiennes. Celles-ci permettront aux joueurs d’obtenir des récompenses telles que de nouvelles bannières, des mannequins cibles, et bien plus encore.

L’événement Cowasaurs et Dinoboys 2022 est désormais disponible sur PC, Xbox, PlayStation et Switch.