Paris, le 13 septembre 2022 – Microids, en collaboration avec Paramount Consumer Products, est heureux de vous annoncer son tout nouveau jeu Garfield : Garfield Lasagna Party ! Un savoureux party game empli de fun en compagnie du célèbre chat orange et de ses amis dont vous pourrez profiter en novembre 2022 sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Curieux au point de vous en lécher les babines ? Découvrez la nouvelle idée poilante de Garfield, Odie, Arlène et Nermal : une gigantesque Lasagna Party ! Et qu’y a-t-il au menu ? Un party game palpitant farci de mini-jeux délirants (et savoureux !) : compétition de découpe de pizzas, lancer de boules de neige, courses d’obstacles…

Soyez-prêt à tout donner pour passer devant vos adversaires : gagnez des mini-jeux, faites appel à toute votre chance pour réaliser vos meilleurs lancers de dés… ou multipliez les coups bas en utilisant les nombreux objets à votre disposition !

Peu importe à qui vous vous ralliez ou que vous aimiez les lasagnes ou non… Garfield Lasagna Party est LE jeu parfait pour profiter d’un délicieux moment entre amis et en famille, en compagnie de vos personnages préférés !

Caractéristiques du jeu :

Plus de 30 mini-jeux à découvrir à travers des environnements emblématiques comme la maison de Garfield, la pizzeria, la clinique vétérinaire de Liz…

Choisissez votre héros parmi 4 personnages iconiques de la bande dessinée de Jim Davis : Garfield, Nermal, Arlène et Odie !

3 modes jouables jusqu'à 4 joueurs en local sont disponibles ! Profitez d'une expérience de jeu de société traditionnel grâce au mode Lasagna Race, jouez à vos mini-jeux favoris sans passer par les cases du plateau avec le mode Challenge, et organisez un championnat aux mini-jeux prédéfinis avec le mode Lasagna World Tour !

Un jeu amusant pour tous, que vous préfériez les lasagnes, les party games, les tranches de rigolades, ou juste le fait de passer un bon moment en famille ou entre amis !