L’éditeur FINJI et Nintendo annoncent la date de lancement du 27 septembre à l’occasion du Nintendo Direct – Les précommandes sont ouvertes dès maintenant !

Grand Rapids, Michigan – 13 Septembre, 2022 – FINJI, l’éditeur indépendant derrière les titres primés Night in the Woods, Overland et Chicory: A Colorful Tale est fier d’annoncer que TUNIC arrive sur Nintendo Switch. Le lancement a été révélé pour le 27 septembre 2022 lors du Nintendo Direct. Les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu sur l’e-shop Nintendo Switch.

Cette annonce intervient après une première information en provenance de l’événement State of Play de Sony qui s’est déroulé plus tôt cet été, expliquant que le jeu sera également disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 27 septembre. Auparavant, le jeu était déjà disponible sur Xbox Series S|X, Xbox One, PC et Mac.

Conçu pour rappeler les sentiments des jeux d’action et d’aventure classiques, TUNIC met en scène un petit renard héroïque qui explore une terre étrangère qui cache des dangers à chaque coin de rue. Découvrez des objets uniques, de nouvelles techniques de combat et des secrets arcaniques alors que notre héros se fraye un chemin dans un nouveau monde intriguant.

« Je suis tellement excité à l’idée que les joueurs pourront transporter ce monde avec eux », déclare Andrew Shouldice. « Une grande partie du jeu a été inspirée par des promenades en forêt ; peut-être que quelqu’un jouera maintenant à TUNIC dans une forêt ! Bonne exploration à tous ! »

Développé par une équipe de développeurs chevronnés connue sous le nom de TUNIC Team, et doté d’une bande-son originale du compositeur Lifeformed (Dustforce) en compagnie de Janice Lee, Tunic propose aux joueurs d’affronter des bêtes colossales, de collecter des objets étranges et puissants et de découvrir des secrets perdus depuis longtemps.