Paris – 13 septembre 2022 – Microids est ravi d’annoncer que les versions Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S de XIII Remake sont désormais disponibles. De plus, les possesseurs des versions PlayStation 4, Xbox One et PC ont désormais la possibilité de mettre à jour le jeu gratuitement et découvrir de nombreuses améliorations et nouveautés.

Pour rappel, le titre constitue le remake du célèbre et culte FPS (First Person Shooter) en cel-shading sorti en 2003, et propose une adaptation des 5 premiers volumes de la bande dessinée éponyme du dessinateur William Vance et du scénariste Jean Van Hamme .

Découvrez l’ensemble des nouveautés de XIII Remake

Screenshots de la version Nintendo Switch

Et si vous souhaitez vous plonger encore plus dans les aventures de XIII, retrouvez dès le 14 octobre le nouvel album « Cuba, où tout a commencé » aux éditions Dargaud.

À propos de l’histoire de XIII :

Qui êtes-vous vraiment ?

Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan.

Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays…

Incarnez “XIII”, l’homme sans identité et tentez de découvrir la vérité sur l’organisation d’un vaste complot. Suivez ce dernier dans sa quête d’identité, au travers d’une campagne solo haletante et d’affrontements multijoueur brutaux !