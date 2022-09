Alors que le dernier direct était loin d’être avare en annonce et avec un TGS qui devrait également être l’occasion de quelques surprises (mais on en reparlera dans l’émission ce dimanche), certains joueurs ont pointé du doigt l’absence d’un titre qui devait sortir en début d’année (le 08/04), mais qui a été reporté suite au conflit en Ukraine…

Vous l’avez compris, on parle bien évidemment de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Ainsi, Stephen Tolito, un journaliste de Axios Gaming (qui publie une newsletter bi-hebdomadaire relative à l’actualité du monde des jeux-vidéos), a demandé à Nintendo si le jeu a finalement été annulé. Ce à quoi la firme du plombier moustachu a répondu que le titre a seulement été repoussé et qu’une nouvelle date de sortie sera annoncée, dès qu’elle sera fixée…

I asked Nintendo if Advance Wars 1 + 2 has been cancelled, given the lack of news about it since it was delayed due to the invasion of Ukraine.

Nintendo rep's reply: "The release has been delayed. We will announce the new date once it has been determined."

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 13, 2022