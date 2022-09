Il est l’heure de dégainer son Arme de Service ou d’aiguiser son katana, d’enfiler ses meilleures chaussures de randonnées ou ses gants ignifugés, car 505 Games lance ses soldes à partir du 15 septembre à 19h00 sur Steam ! Que ce soit pour arpenter l’Ancienne Maison ou parfaire sa conduite sur le circuit Paul Ricard, de nombreuses offres attendent les joueurs lors des périodes suivantes :

Du 15 au 22 septembre sur Steam, Epic et GOG

Du 13 au 26 septembre sur Xbox

Du 14 au 23 septembre sur Nintendo

Cette année, une large sélection de jeux profite de réductions, et les titres 505 Games les plus plébiscités seront également de la partie :

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Le nouveau jeu révolutionnaire d’Hideo Kojima, créateur de légende, est désormais disponible dans une version DIRECTOR’S CUT des plus complètes. En incarnant Sam Bridges, les joueurs auront pour mission de reconnecter une Amérique décimée, livraison après livraison.

CONTROL ULTIMATE EDITION

Une présence corrompue a pris possession du Federal Bureau of Control, et seule Jesse Faden semble pouvoir mettre à fin à cette emprise. Dans cet environnement brutaliste et imprévisible, les joueurs découvriront, entre deux scènes d’action, une intrigue à la limite du surréaliste.

GHOSTRUNNER

Dans un monde où l’espoir n’est plus et où la survie est un combat de tous les jours, il revient aux joueurs de se lancer à l’assaut de la tour Dharma. À base d’affrontements rapides et dans un environnement mêlant science-fiction et postapocalyptique, bienvenue dans Ghostrunner.

EIYUDEN CHRONICLE: RISING

Cet action-RPG évoluant dans la même univers qu’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes propose à la fois de la gestion de ville et des combats dynamiques, tout en introduisant le très attendu futur chapitre d’Eiyuden Chronicle.

ASSETTO CORSA COMPETIZIONE

Jeu officiel du GT World Challenge, Assetto Corsa Competizione offre une expérience sans pareille, plongeant les joueurs dans le championnat GT3. Grâce à ses circuits reproduits avec une fidélité extrême, et ses pilotes, écuries, véhicules et livrées officiels, l’immersion est totale.