Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 14 septembre 2022 – Marvelous Europe Limited et Just for Games ont le plaisir d’annoncer que STORY OF SEASONS: A Wonderful Life sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch à l’été 2023.

Le dernier opus de cette série à succès emmène les joueurs à la Vallée Oubliée, une communauté tranquille où ils commenceront leur nouvelle vie insouciante en cultivant et en élevant des animaux, entourés de leur famille. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans la Vallée Oubliée, tandis que les nouveaux venus dans la série découvriront les joies d’une vie de ferme agréable et les personnages extraordinaires qui font l’éclat de cette série. Révélé lors du dernier Nintendo Direct, STORY OF SEASONS : A Wonderful Life sortira avec une localisation complète des textes et des voix en anglais, français, allemand et espagnol. À propos de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life : Installez les bases de votre nouvelle ferme dans la paisible Vallée oubliée et racontez votre propre histoire multigénérationnelle dans STORY OF SEASONS: A Wonderful Life. Donnez un nouveau souffle à la terre, trouvez l’amour parmi les charmantes habitantes du village et créez vos propres souvenirs inoubliables dans cette nouvelle version d’un jeu de simulation agricole populaire. Caractéristiques principales : Nouez des amitiés avec les résidents de la Vallée oubliée

Faites-vous de nouveaux amis et apprenez à connaître les personnages charmants de la paisible Vallée oubliée dans des évènements inédits !

Vivez une vie insouciante faite d’agriculture et d’élevage. Installez votre propriété avec des animaux toujours plus mignons, de nouvelles récoltes hybrides et des installations améliorables.

Des protagonistes hommes, femmes et non binaires entièrement personnalisables.

Les années passeront et votre enfant deviendra en âge de choisir une carrière… Héritera-t-il de la ferme ? Ou trouvera-t-il sa vocation ailleurs ?

Revisitez une histoire populaire entièrement recréée, avec une esthétique et des animations retravaillées et diverses nouveautés adaptant A Wonderful Life pour la nouvelle génération.