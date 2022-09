Alors qu’il n’est même pas encore sorti, GameXplain s’est déjà amusé à comparer les versions PS5 et Nintendo Switch de It Takes Two en se basant sur leurs bande-annonces repsectives !

Sans surprise, on constatera que les textures sont mois fines et détaillées pour la version Nintendo Switch. Il en est de même pour les décors un peu moins fouillés. Mais on vous laisse juger en images dans la vidéo qui accompagne cet article.

Le jeu est attendu pour le 04 Novembre 2022 sur Nintendo Switch.

Embarquez pour le périple le plus fou de votre vie dans It Takes Two, un jeu de plateformes/aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Grâce au Pass ami*, invitez gratuitement un ou une amie à relever avec vous une myriade de défis délicieusement déstabilisants.

Maîtrisez des compétences uniques et liées dans chacun des niveaux. Entraidez-vous pour traverser des obstacles inattendus et des moments désopilants. Vivez l’histoire touchante et hilarante d’une relation brisée.

It Takes Two est développé par Hazelight, studio leader du jeu vidéo coopératif.

DE LA COOPÉRATION À L’ÉTAT PUR – Invitez gratuitement un ou une amie à vous rejoindre grâce au Pass ami.

UN SYSTÈME DE JEU DÉLICIEUSEMENT PERTURBANT – Des aspirateurs enragés aux gourous de l’amour affables, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre dans It Takes Two.

UN CONTE UNIVERSEL SUR LES RELATIONS – Découvrez ensemble une histoire émouvante et sincère que vous n’oublierez jamais !