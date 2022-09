Pixel Heart nous révèle à travers un trailer le nouveau personnage du jeu Bravery Pocket : Sho Kamui, le personnage principal de la licence Breakers, un versus fighting sorti en 1996 sur Neo-Geo. Ce trailer nous montre les différents combos possibles avec lui.

Bravery Pocket est un jeu de vs fighting qui sortira début 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox series, PC et Nintendo Switch. Le jeu promet de retrouver la vibe des années 90 du jeu de VS fighting à travers un roster de base de 12 personnages avec des dessins très colorés et beaucoup de fonctionnalités permettant aux débutants de s’amuser et aux joueurs confirmés dans ce style de jeu de pouvoir s’améliorer à travers de nombreux modes de jeux ainsi qu’un mode online avec rollback netcode.