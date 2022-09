Splatoon 3 est un succès critique et technique, notre maitre ès peintures, Kuro, en parle d’ailleurs très bien ici. Outre le festival annoncé lors du dernier Nintendo Direct, qui se déroulera le week-end du 24 au 26 Septembre, il semblerait que le mode Salmon Run propose également bientôt quelques nouveautés. En tout cas si l’on en croit les derniers tweets de @OatmealDome (un datamineur de l’extrême). Ainsi, il dit avoir trouvé des références à trois nouveaux « modes » pour le mode Salmon Run qui pourraient arriver lors d’une prochaine mise à jour. Ces modes sont référencés sous les noms suivants: Pair, Underground et Contest. Le mode Underground pourraient proposer des vagues d’ennemis plus importantes que la normale…

Il note également que ces modes ne pourraient être qu’éphémères et propres à un festival… Qu’en pensez-vous ?

N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord pour disputer des parties avec nous !

Small note: these “modes” could also be occasional events like Big Run. — OatmealDome (@OatmealDome) September 16, 2022