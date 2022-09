La bande-annonce dévoile de nouvelles fonctionnalités tel que le Temple du Souvenir, les Memento Bonds et plus encore

Paris, le 19 septembre 2022 – SQUARE ENIX® annonce que Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai sera disponible en Occident sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™ et PC via Steam®. Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai propose aux joueurs de vivre l’histoire de la série animée iconique, The Adventure of Dai, dans un jeu d’action RPG qui combine une superbe animation et la qualité visuelle de l’anime et du manga. Une nouvelle bande-annonce est également disponible, révélant plus de détails sur le jeu. D’autres informations seront annoncées prochainement.

Infinity Strash : DRAGON QUEST The Adventure of Dai saura séduire les fans de la saga avec un large panel de nouvelles fonctionnalités, disponibles dès la sortie du jeu. Il proposera deux modes de jeu distincts : le mode Aventure et le Temple du Souvenir. Alors que le mode Aventure offre une progression plus classique de l’histoire en suivant l’intrigue de l’anime (jusqu’à l’arc du Château du rocher souverain), le Temple du Souvenir plonge les joueurs dans un donjon évolutif qui change à chaque partie, ajoutant difficulté et récompenses au fur et à mesure de l’aventure.

Les joueurs auront également la possibilité de collecter et de s’équiper de Memento Bounds, des accessoires rares qui permettent d’augmenter les compétences et les statistiques. De plus, à chaque fois qu’un Memento Bond est débloqué, des scènes du manga original sont dévoilées. Les Memento Bonds peuvent aussi être boostés en explorant le Temple du Souvenir.

Plus d’informations sur Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai seront dévoilées prochainement.