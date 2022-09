On en parlait ici et là, Jeff Grubb avait évoqué la possibilité d’un Direct sous le signe de Zelda, avec notamment l’annonce du portage de Zelda: Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sur Nintendo Switch, ainsi que de l’arrivée du remaster de Metroid Prime pour Noël.

Au final, ces 3 suppositions n’ont pas fait partie du dernier Direct… Ainsi, le Journaliste/Youtubeur/Leakeur a posté une vidéo pour s’excuser » en indiquant que concernant les portages de Zelda, il n’avait pas pris le temps de vérifier ses sources comme il le fait habituellement et qu’il a mal compris les plans pour Wind Waker et Twilight Princess et s’est laissé prendre dans la « hype » relative à cette annonce.

Concernant Metroid Prime Remastered, il reste persuadé que le titre sortira à la fin de l’année (et que cette fois, il a bien vérifié deux fois). Il pense que Nintendo n’a pas voulu révéler le remaster de Metroid dans le même direct que celui annonçant le titre du nouveau Zelda (Tears Of The Kingdom, pour celles et ceux qui auraient loupé l’info), pour « ne pas faire de l’ombre » à ce dernier. Mais aussi pour éviter que cela ne conduise à des questions sur Metroid Prime 4. La véritable « star » du dernier Direct était l’annonce du titre du prochain Zelda et rien ne devait entâcher cette annonce ! Mais pour Grubb, on entendra bienôt parler de ce Metroid Prime Remastered !

Sur une note plus positive, on soulignera quand même qu’il avait raison pour l’arrivée de It Takes Two et sur la date du direct (à 1 jour prêt) ! Pour le reste, il y a fort à parier que les versions HD des épisodes de Zelda susnommés, ainsi que du remaster de Metroid Prime sont certainement déjà prêts et n’attendent que de trouver le créneau idéal pour nous régaler…

On vous laisse découvrir son mot d’excuse en vidéo, juste là (mais t’as quand même eu un 2/5 Jeff !):

