Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 19 septembre 2022 : Merge Games, No More Robots, le développeur Springloaded et Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu de gestion en pixel-art Let’s Build a Zoo, dont l’édition physique sortira sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 30 septembre 2022, contiendra en bonus le DLC « Dinosaur Island », apportant de nouvelles possibilités pour votre zoo.

À propos de Let’s Build a Zoo – Dinosaur Island :

Envolez-vous vers une ÎLE AUX DINOSAURES inédite à la découverte d’un monde préhistorique. Ouvrez un zoo flambant neuf avec des créatures aussi terrifiantes qu’adorables, de toutes nouvelles boutiques à thème et une myriade de décorations pour offrir à vos visiteurs l’expérience jurassique ultime !

Une toute nouvelle campagne !

Vos aventures sur cette île aux dinosaures encore inexplorée regorgeront de nouvelles quêtes, de choix moraux à prendre et d’articles de presse. Dans ce décor luxuriant et sauvage, faites des choix judicieux pour assurer le succès de votre zoo ! Plus de 50 nouveaux animaux

Grâce à d’incroyables découvertes de fossiles, plus de 50 espèces de dinosaures sont désormais disponibles à l’adoption. Vos visiteurs vont les adorer ! Des vélociraptors aux dents-de-sabre, votre zoo s’apprête à accueillir une multitude de bêtes originales à croiser avec d’autres. En ajoutant des dinosaures à votre zoo, vous débloquerez plus de 10 millions de variantes d’animaux en mode bac à sable ! Que diriez-vous de créer le tout premier capybosaure ou chevératops au monde ? 7 nouveaux types d’enclos

Informez-vous sur vos petits protégés et construisez des environnements parfaitement adaptés à leurs besoins, des forêts denses et luxuriantes aux pics volcaniques escarpés. Pour que vos visiteurs profitent au maximum de l’expérience, de nouveaux panneaux entièrement en verre sont disponibles, ainsi qu’une clôture en broussailles naturelles. Plus de 120 nouvelles boutiques et décorations

Invitez vos visiteurs à pénétrer dans un univers original avec des boutiques à thème, décorations, panneaux et allées inédites pour donner vie à ce nouveau type de zoo. Inspirez-vous de vos nouvelles créatures et exposez leurs environnements sauvages aux quatre coins de votre zoo, des chemins rocheux aux volcans actifs en passant par les arbres géants et les stands de nourriture œufs de dino !