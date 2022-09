Deux meilleurs amis à la recherche d’aventures, une entreprise mystérieuse aux intentions douteuses et des secrets bien gardés, voilà le cocktail que nous propose le studio Hiding Spot avec Beacon Pines. Ce jeu d’aventure narratif, très mignon mais au sous-texte angoissant, nous emmène dans une aventure dans laquelle nous choisissons la marche à suivre… Mais attention, le tout reste de bien choisir ses mots…

Un plongeon au cœur du récit

Nous sommes directement accueillis par la voix off narrant l’histoire de Beacon Pines, nous expliquant que ce que cette histoire a de particulier est son manque de fin. Nous comprenons ainsi rapidement que c’est nous qui serons amenés à chercher un dénouement.

Un dénouement, certes, mais pas n’importe lequel ! Nos décisions auront ainsi un impact décisif sur le déroulement de l’aventure de nos héros, les emmenant le plus souvent vers une fin sordide… Pour ce faire, nous devrons utiliser les amulettes obtenues tout le long du récit, soit à travers des dialogues, soit en explorant le monde fascinant de Beacon Pines. Ces amulettes, dorées, sont caractérisées par un seul mot, qui sera utilisé pour compléter certaines phrases du livre, changeant drastiquement le cours de l’histoire ou créant de nouvelles voies.

Notre progrès dans l’histoire est mis en avant par la présence de la ‘Chronique’, un arbre matérialisant notre avancée par l’apparition de branches montrant tous les chemins possibles, toutes les possibilités qui se présentent à nous. Dans cette histoire, nous sommes ainsi à la fois le personnage principal et l’acolyte du narrateur, créant à ses côtés notre propre histoire.

Un univers attachant

Dès le début de l’histoire – une histoire à propos du changement, selon la voix off -, nous faisons la rencontre de Luka, un jeune cerf se recueillant sur la tombe de son père. Les graphismes, très beaux, réalisés par Ilse Harting et nous dressant le portrait d’une ville idéalisée et pleine de vie, n’empêchent pas l’installation d’un ton mélancolique à la scène, soutenu par une très belle composition musicale. Rapidement néanmoins, celle-ci est troublée par l’apparition de Rolo, un jeune renard, meilleur ami de Luka, qui semble au premier abord un peu lourdaud.

Les personnages sont ainsi tous anthropomorphes et très différents, que ce soit par la variété d’expressions de chacun ou par les petites intonations de tons, un peu à la Animal Crossing, qui les caractérisent. Leur personnalité est facilement discernable, sans pour autant tomber dans un véritable cliché. Les interactions sont animées, réalistes et nombreuses, et dès le début nous pouvons nous sentir avec Luka et Rolo, entraînés dans des aventures bien propres à deux enfants de leur âge, insouciants du reste et passionnés d’énigmes.

Au rythme de leurs enquêtes, on découvre l’atmosphère d’une ville détaillée, avec laquelle il est possible d’interagir et dont l’exploration est une agréable découverte. La musique nous accompagne tout du long sans être de trop, et finalise le portrait de cet endroit où tout semble idyllique.

Un jeu qui tourne au vinaigre

Rapidement néanmoins – sinon ce ne serait pas drôle -, notre personnage principal se retrouve confronté aux secrets de cette ville, aux premiers abords idéale, lors de l’exploration de la forêt environnante. Seul ou accompagné, en fonction de nos premiers choix, il découvrira ainsi un mystérieux laboratoire aux occupants anonymes et peu commodes. Très vite, le jeu nous montre réellement les conséquences que peuvent avoir nos actes, d’une manière qui nous saisit tant cela est abrupt et rapide, mais permettant aussi d’introduire rapidement la mécanique de la Chronique. Ce n’est pas parce que l’on incarne un enfant que l’on est protégé, et Hiding Spot nous le montre bien ici. Il faudra donc redoubler d’attention face à ce que l’on peut dire ou choisir de faire, car tout a ici une conséquence…

Une toile au fil d’or

Au fur et à mesure de nos explorations, et ainsi en fonction des choix d’amulettes effectués, la toile emberlificotante de l’histoire de cette ville se tisse et nous amène de plus en plus de questions.

Fort heureusement, le jeu ne se perd pas dans cette diversité de pistes, les différents chemins possibles étant divisés en trois à quatre différentes routes principales, faciles à distinguer et rapidement retenues. Il y a donc à la fois le charme de l’enquête que nous menons et une aisance à ne pas perdre le fil conducteur. Lorsque l’on obtient de nouvelles amulettes et que nous rejouons des scènes, nous ouvrons la porte à de nouvelles informations et possibilités, toujours commentées par une voix off plutôt drôle et sympathique, jamais ressentie comme étant de trop. Ces amulettes servent également une petite histoire qui ajoute à Luka un petit ‘plus’ dans son lore personnel, que nous ne vous dévoilerons pas ici…

La progression est également automatiquement sauvegardée et les chapitres assez courts, ce qui permet de fluidifier le jeu, sans mauvaises surprises. On a également accès à la Chronique à n’importe quel moment, ce qui rend l’expérience bien personnelle, tout comme l’ordre dans lequel on souhaite expérimenter le jeu.

Des acolytes au caractère bien trempé

Nous avons déjà mentionné les personnages plus haut, mais il convient d’insister sur la recherche qui a été faite quant à leur écriture. Les interactions, bienveillantes, parfois teintées d’une tristesse ou d’une certaine impuissance face aux événements, sont un plaisir à lire. Nous avons ainsi été surpris par le développement de certains personnages, qui ont ainsi pu se révéler à nous dans différents moments, nous montrant que personne n’est foncièrement mauvais dans cet univers. L’humour est également bien présent, ponctué de petites touches agréables et qui permettent de relâcher quelque peu la tension présente pour nos jeunes protagonistes.

Des passages angoissants

Même si l’ambiance générale du jeu est plutôt bon enfant, certains moments ont pu nous surprendre, ou tout du moins nous mettre mal à l’aise. Sans les détailler ici, disons que certaines situations ont pu frôler le body horror par certains moments, et ont dû traumatiser pour un certain temps notre cher Luka. Néanmoins, cela reste anecdotique, mais permet ainsi d’apporter du pep’s dans cette aventure qui resterait uniquement mignonne sans cela. Le ton de l’écriture, notamment lors de mauvaises fins, peut également faire éprouver un sentiment de mélancolie, voire de malaise, tant celui-ci est fait avec brio.

Une action prenante…

Rolo aimant énormément se prendre pour un détective et croyant dur comme fer au surnaturel, c’est avec plaisir que nous nous retrouvons avec lui face à de nombreux clins d’œil aux films d’enquête et de SF. Entre interrogations, infiltration, passages secrets, expérimentations étranges et passages d’action épiques, nous rencontrons aussi des personnages remarquablement écrits du côté des ‘vilains’, nous mettant mal à l’aise sans pouvoir réellement mettre le doigt sur le ‘pourquoi’. Les courses poursuites et moments d’angoisse sont ainsi très réussis, et nous montrent qu’il ne faut pas de QTE ou quelconque action de notre part pour instiller efficacement en nous un stress conséquent.

… A l’écriture toujours pleine d’émotion

De nombreux moments restent néanmoins marqués par une mélancolie susmentionnée, qui se remarque notamment dans les énigmatiques passages de rêves de Luka, ou durant certaines séquences marquées par des dialogues assez puissants et révélateurs. Ces quelques moments montrent toute la profondeur des caractères ainsi que les histoires personnelles de chacun, ceci dans une forme d’immobilité et de tranquillité qui mène à la réflexion le joueur également.

Une histoire aux multiples rebondissements

Sans réellement être une enquête très compliquée, le scénario du jeu vaut tout de même le détour, avec nombre de plot twists et de révélations qui ponctuent les différentes fins et ajoutent une profondeur au récit qui est très intéressante. Attention, tout n’est pas ce qu’il paraît au premier abord…

Le joueur se retrouve ainsi face à un nouveau bout d’information qui change toute la donne, juste avant de devoir recommencer un run. Petit à petit, nous arrivons à recréer le puzzle, tout reconstituer au fur et à mesure, et c’est véritablement grisant.

Cette multiplicité de possibilités peut aussi se révéler un chouïa agaçante. L’existence de ces différents univers créés par le livre fait que nous savons des choses que les personnages d’autres ‘univers’ ne savent pas encore. Cela nous mène à des situations frustrantes où on peut voir Luka faire aveuglément confiance à certaines personnes ; ou bien louper une connexion qui peut nous paraître évidente. Heureusement, ces séquences s’arrangent la plupart du temps rapidement, nous laissant juste assez d’adrénaline pour garder le suspense.

L’histoire est ainsi assez courte, mais reste intéressante de par cette multiplicité de possibilités. Un épilogue, pour peu que l’on réussisse à atteindre la véritable fin, nous donne ainsi la satisfaction de voir nos actions être récompensées.

Conclusion 8.6 /10 Pour conclure, Beacon Pines est un jeu narratif véritablement réussi, qui met l’accent sur une histoire aux nombreux rebondissements, mais nous emmène également dans une réflexion personnelle à travers ses personnages et les leçons que l’on décèle à travers eux. Le système de choix est savamment utilisé, agréable, intelligent et, parfois, assez drôle, nous laissant captivés par les possibilités jusqu’à la fin. Le tout est enveloppé de superbes graphismes et d’une musique envoûtante, nous emmenant d’enquêtes angoissantes à des moments beaucoup plus doux qui participent au charme général, nous permettant ainsi d’affirmer que ce jeu est une petite perle qui vaut, à nos yeux, le détour. LES PLUS Un univers magnifique

