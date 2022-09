Saint-Ouen, France – 21 septembre 2022 : Selecta Play, le développeur indépendant espagnol Aeternum Game Studios et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée en édition physique du metroidvania dessiné à la main Aeterna Noctis.

Le jeu sera disponible en édition standard pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 ainsi qu’en édition Chaos (édition collector) pour les mêmes plateformes dès le 4 novembre 2022.

Les versions Nintendo Switch ont fait l’objet d’améliorations pour garantir un taux de rafraîchissement élevé et stable dans tout le jeu. Plusieurs options d’accessibilité ont également été ajoutées afin que tous les joueurs puissent profiter du jeu du début à la fin, de ses énigmes, combats de boss et sections de plates-formes. En plus des nouveaux pouvoirs du Roi des Ténèbres, de nouveaux mécanismes d’assistance et plusieurs améliorations des capacités et des gemmes du personnage principal ont été inclus. La résolution d’énigmes est désormais beaucoup plus accessible grâce au Saphir du temps, une gemme qui permet au personnage de rester en apesanteur lorsqu’il vise des flèches. Ces améliorations techniques et de gameplay font d’Aeterna Noctis une expérience Metroidvania bien plus agréable. Et comme mentionné, ces améliorations seront disponibles dans toutes les éditions du jeu. Édition phare d’Aeterna Noctis, l’édition Caos partagera la même date avec les autres éditions. Voici un bref aperçu de ce qui est inclus : Boîte de l’édition collector : finition premium.

Steelbooks : deux versions selon le constructeur (Sony / Nintendo) avec des illustrations de couverture avant et arrière différentes.

Jeu vidéo Aeterna Noctis en édition standard

Cartes postales en vitrail : deux modèles différents.

Bande originale : trois disques au total.

Pochette de CD à collectionner : avec un code unique pour télécharger « The King of Darkness Digital Soundtrack ».

Livre d’art de collection : finition premium, 243 pages

À propos de Aeterna Noctis : Aeterna Noctis est un jeu vidéo de style metroidvania 2D avec des mécanismes évolués jamais vus auparavant. Dans le rôle du « Roi des Ténèbres », vous devez regagner votre pouvoir en explorant les vastes terres du monde d’Aeterna à travers 16 zones totalement différentes et interconnectées, dans le plus pur style metroidvania. Image par image, son animation dessinée à la main donne au titre une personnalité unique, réunissant chaque niveau et différents personnages dans Aeterna. Caractéristiques principales : Niveau de difficulté:

AeternaNoctis est un jeu de difficulté juste et intuitif dès le premier niveau. Il augmente au fur et à mesure que le joueur acquiert de l’expérience avec les commandes et débloque de nouvelles capacités. Le jeu vous garde constamment sur vos gardes et vous rend fier à chaque fois que vous remplissez une mission.

Le jeu a été conçu et perfectionné pour obtenir un système qui répond à 100 % des actions malgré la vitesse et les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, donnant au joueur un sentiment de satisfaction et un contrôle total sur le personnage dans n’importe quel situation.

Le niveau de conception est intuitif et permet de profiter des commandes de mouvement du personnage, ce qui ouvre un large éventail de possibilités face aux défis et permet également aux joueurs plus expérimentés d’améliorer leur temps d’exécution.

Aeterna Noctis possède une carte non linéaire divisée en 16 zones différentes mais connectées dans le plus pur style Metroidvania. Bien que l’histoire principale ait un cheminement défini, les développeurs souhaitent que les joueurs créent le leur afin de voyager à travers cet immense monde de multiples manières.

Notre équipe artistique a conçu l’ensemble du jeu vidéo avec un style d’illustration traditionnel, chacune des animations que vous pouvez apprécier dans Aeterna Noctis, donnant vie aux mouvements magnifiques et fluides avec beaucoup de passion et de dévouement.

