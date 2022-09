La saison des rumeurs ne… s’arrête jamais ! Mais il faut avouer que celles concernant la Super Nintendo Switch Pro a tendance à agiter les esprits. Malgré un direct plein de belles annonces, certain(e)s espèrent toujours mettre les doigts sur les Joy-Cons de cette version Pro de la console hybride de Nintendo.

Cette fois, l’information provient de Reddit, via un mail envoyé par erreur, d’un employé de Nvidia à kernel.org et faisant référence à un processeur Tegra239… D’après les informations que nous avons déjà pu lire, ce processeur serait celui utilisé pour la nouvelle version de la Nintendo Switch. Jusqu’à maintenant, il n’y avait pas vraiment de sources officielles (même si dans ce cas, elles restent encore en partie « officieuses »). Toujours est-il que Nvidia a présenté une Keynote hier, mettant en avant ses nouveaux produits et processeurs graphiques et même si le Tegra239 ne faisait pas partie des annonces, on peut quand même imaginer que celui-ci est une réalité.

D’après les spécifications techniques ainsi récoltées, on apprend que cette hypothétique Super Nintendo Switch Pro supporterait nativement le DLSS 2.2 et le Ray tracing. Pour rappel, le DLSS (Deep Learning Super Sampling) est une technologie de Nvidia basée sur une intelligence artificielle, qui va permettre d’améliorer les performances de votre console, même aux paramètres les plus élevés. En gros, à partir d’une image en qualité inférieure, l’IA pourra augmenter son rendu et donné l’impression qu’elle a une résolution supérieure, tout en conservant la même fluidité. Le Ray Tracing quand à lui, permet de simuler le parcours de la lumière dans différents environnements, en tenant compte des altérations dues aux phénomènes physiques et à la réflexion de la lumière en fonction du support qui la reçoit.

Selon ces spécifications, la Super Nintendo Switch Pro pourrait avoir un rendu graphique similaire à la Xbox One en mode portable et un rendu encore meilleur que la PS4 Pro en mode docké… Les meilleures performances graphiques seraient à mettre sur le compte du DLSS de Nvidia.

Bref, encore une fois de quoi faire rêver un peu les joueurs… Et même si on se doute que Nintendo travaille depuis quelques années déjà sur sa prochaine console, les joueurs en mal de Ray tracing & co, pourront se consoler avec les jeux en version Cloud pour patienter !

source 1

source 2

source 3

source 4